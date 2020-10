Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, a iesit din izolare, dupa ce si al doilea test de COVID-19 este negativ

"Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru o plimbare la soare! Rog mult sa aveti grija de voi si de cei din jur. Purtati masca, aerisiti bine, fiti buni unii cu ceilalti la distanta. In ultimele zile am lucrat cu echipa mea, printre altele, la un plan ca sa facem din Timisoara un oras exemplar in combaterea pandemiei. Revin in curand cu detalii, tinem aproape!", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook Miercuri dimineata, Fritz anunta ca s-a autoizolat, dupa ce luni a intrat in contact cu o persoana depistata pozitiv cu COVID - 19. Primul test a fost negativ, insa Fritz a ramas in autoizolare pentru a face si cel de-al doilea test.Marti, Fritz a avut mai multe intalniri, printre care cu prefectul judetului Timis, Liliana Onet si conducerea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.