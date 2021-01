Primarul Botosaniului, nemultumit de disfunctionalitatile platformei de programare pentru vaccinarea anti COVID

El a declarat, luni, cu prilejul deschiderii primului centru de vaccinare comunitar din municipiul Botosani, ca disfunctionalitatile aparute in functionarea sistemului informatic genereaza intarzieri si disconfort in procesul de vaccinare."Din pacate, cand discutam de operatiuni de genul acesta, ne incurcam in platforme. Si astazi am intarziat un pic din cauza unei platforme. Dar, iata, a inceput vaccinarea, chiar daca ulterior va trebui sa completam datele, sa le dam persoanelor certificatele de vaccinare. Important este ca am avut primul botosanean care s-a vaccinat si depunem tot efortul pentru a fi functionale si celelalte doua centre cu celulele pe care le au pentru a primi toti botosanenii care doresc sa se vaccineze", a afirmat Cosmin Andrei.Primarul Botosaniului sustine ca municipalitatea a investit in amenajarea centrului de vaccinare deschis la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" aproximativ 10.000 de lei, insa a alocat alti 300.000 de lei pentru amenajarea celorlalte centre care urmeaza a fi create la nivel local."Nu am avut timpul necesar, nici resursele pentru a avea acest centru asa cum ne-am fi dorit, sa primim un sprijin mai consistent din partea Guvernului, asa cum am spus de fiecare data. Dar am reusit sa facem operational acest centru cu sume de la bugetul local si cu sprijinul celor din subordinea noastra. Avem medici si asistenti de la cabinetele scolare din subordinea Primariei. Avem la inregistrarea persoanelor voluntari de la Situatii de urgenta, avem colegi de la Politia Locala. Centrul este functional. Acest lucru este cel mai important", a adaugat Andrei.Primul centru de imunizare devenit functional pentru etapa a doua de vaccinare este cel de la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Botosani.Acesta va avea o capacitate de 120 de programari pe zi.De miercuri, 20 ianuarie, va fi deschis un al doilea astfel de centru, cel din municipiul Dorohoi, care va functiona in Sala de sport din strada George Enescu nr. 53 si va avea o capacitate de 60 de programari pe zi.CITESTE SI: Rares Bogdan cere demisia lui Ludovic Orban de la sefia PNL si anunta ca il sprijina pe Florin Citu pentru a conduce partidul: "I s-a umflat capul"