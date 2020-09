Liberalii se dezic de primarul din Sangeorz-Bai, anchetat pentru ca si-a umilit fetita: Nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea noastra

"Ca urmare a inregistrarii aparute in spatiul public cu primarul din Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, PNL Bistrita-Nasaud precizeaza ca acesta nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea Partidului National Liberal. Ne delimitam categoric de acest tip de comportament si condamnam ferm orice act de violenta impotriva copiilor, indiferent de agresor. Orice gest reprobabil la adresa minorilor trebuie cercetat si pedepsit. Partidul National Liberal nu va accepta niciodata sa fie asociat cu violenta de orice tip, cu atat mai putin cu cea indreptata impotriva minorilor, in familie sau in afara ei. Suntem partidul care sustine inasprirea pedepselor impotriva agresorilor si impotriva actelor de violenta verbala si fizica", se arata in comunicatul semnat de liderul PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc Traian Ogagau a castigat primul sau mandat de primar al orasului Sangeorz-Bai in 2016, ca reprezentant al PNL.La alegerile locale din acest an, Ogagau candideaza ca independent, dupa ce a fost nevoit sa se suspende din PNL din cauza condamnarilor primite in doua dosare penale, dar liberalii nu au nominalizat un alt candidat pentru Primaria orasului Sangeorz-Bai.Dupa aparitia imaginilor cu fetita primarului, atat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, cat si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au demarat anchete.