Prima parcare pe verticala din Sectorul 6. Cate locuri va avea constructia ridicata pe patru niveluri

Constructia va avea patru niveluri si peste 200 de locuri, in zona Lujerului."In atentia locuitorilor din zona Lujerului, cartierul Militari, zona 14Conform datelor noastre aici este cea mai mare nevoie de locuri de parcare (conform numarului de solicitari), de aceea intentionam sa construim prima parcare pe verticala (4 niveluri, parter ingropat) din Sectorul 6.Strategia noastra este sa venim cu cat mai multe parcari construite pe verticala si de dimensiuni mici spre medii si asta din 3 motive/criterii: (1) sa nu afectam semnificativ mediul urban, (2) avem o mai buna distributie teritoriala, aceste parcari vor avea statutul de parcari de resedinta, (3) costurile sunt acceptabile pentru ca nu este nevoie de solutii ingineresti si structuri costisitoare", a transmis Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.Edilul spune ca "aceasta parcare are 250 de locuri, randarea este reala", iar locul de parcare va costa pana la 8 mii de euro, "o suma decenta si suportabila pentru bugetul Sectorului 6", a completat Ciucu. Urmatoarea parcare va fi facuta, spune primarul, tinand cont de numarul de solicitari si de disponibilitatea terenului pe str. Sg. Maj. Cara Anghel, in zona 10.