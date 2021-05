Ciprian Ciucu vrea reforme in Primaria Sectorului 6, incepand cu politia locala. "Fiecare angajat trebuie sa se implice si sa performeze"

A redus numarul politistilor localiIn primul rand, Ciprian Ciucu a spus ca nu este multumit de politia locala si, ca atare a taiat 85 de posturi."Nu mai putem continua ca pana acum. Fiecare angajat al Primariei Sectorului 6 trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se implice si sa performeze.Astazi am publicat noua organigrama a Politiei Locale Sector 6. Vor fi mai putini cu cca. 85 de posturi. Cei mai multi politisti locali vor intra la testare, probe de cunostinte si abilitati fizice. Vor ramane in Politia Locala doar cei dedicati functiei, cei care isi inteleg rolul.Nu sunt multumit de Politia Locala, se misca mai bine decat in urma cu 6 luni, dar tot nu sunt multumit. Politistul local trebuie sa fie prezent si atent la TOT ce se intampla in jurul lui, se implice, sa observe si sa ia masuri atunci cand identifica un teren lasat de izbeliste, cand un dezvoltator imobiliar nu respecta normele de mediu si ori de cate situatia o impune.Politistii locali care raman la bord vor fi bine formati profesional iar activitatea le va fi monitorizata permanent", a precizat primarul Ciucu pe pagina sa de Facebook Edilul a "lovit" si in alta structura a Primariei Sectorului 6: Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului "momentan doar restructurare si reorganizare"."Deja am demarat procesul de restructurare si am reusit performanta de a scutura schema de cca. 130 de posturi FARA A DESFIINTA NICIUN SERVICIU SOCIAL. Nu ne oprim aici, in a doua etapa vom implementa standarde de costuri pe fiecare serviciu social pentru ca acum unele servicii sunt cu doua ori sau chiar trei ori peste standardele de cost ale Ministerului Muncii.De asemenea, deja facem o analiza de eficacitate si vor ramane si vom insista pe acele servicii sociale cu adevarat necesare dedicat grupurilor defavorizate, persoanelor cu handicap, familiilor si copiilor aflati in saracie si in risc de saracie si a batranilor fara posibilitati", a precizat primarul.De asemenea, primarul a mai spus ca a desfiintat o directie unde erau angajate 50 de persoane si care "nu isi justifica existenta""Intre timp am desfiintat Directia de Administrare a Fondului Locativ, o institutie de 50 de persoane care nu isi justifica existenta, bugetul si contractele si care acum face accesasi treaba cu cca. o treime din personal.Acestea sunt doar o parte din reorganizarile initiate care au ca scop eficienta economica ce ne va ajuta la redirectionarea banilor catre investitii. Toate restructurarile sunt urmate de reforme care vor duce la cresterea eficacitatii (a livrea ceea ce este nevoie) si calitatii serviciilor Primariei Sectorului 6.Va urma", a mai scris primarul pe reteaua de socializare.In urma cu o luna, primarul Sectorului 6 s-a aratat nemultumit de faptul ca a sesizat politiei rutiere ca doi soferi circula cu viteza mare prin Bucuresti, iar " operatorul l-ar fi luat la misto ".