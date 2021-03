Primarul Mihai Chirica someaza USR-PLUS . "Le transmit ca dupa 15 aprilie nu va mai exista nicio negociere"

Primarul Mihai Chirica, totodata seful filialei municipale PNL Iasi, a declarat ca pe 31 martie este programata o sedinta de Consiliu Local si ca vrea demararea urgenta a negocierilor intre liberali si USR PLUS pentru a decida formula colaborarii locale."Vrem un raspuns ferm din partea USR PLUS. Imi doresc sa primim un raspuns la propunerea noastra cat mai repede posibil. Ii atentionez insa pe colegii de la USR PLUS ca PNL Iasi a decis ca mandatul Comisiei de negociere pe care o coordonez se incheie odata cu finalizarea dezbaterii proiectului de buget al Municipiului Iasi pentru anul 2021, adica pe 15 aprilie", a declarat Mihai Chirica.El a afirmat ca dupa 15 aprilie nu va mai exista nicio negociere cu USR-PLUS Iasi."Intram, deja, in a saptea luna de cand noi, liberalii, incercam sa construim o alianta politica in favoarea iesenilor. Din acest motiv, vreau sa fiu clar: nu va mai exista nicio negociere politica intre aceste formatiuni politice odata ce bugetul va intra in plenul Consiliului Local Iasi", a avertizat primarul Iasiului.Negocierile dintre PNL si USR PLUS sunt in prezent blocate la Iasi, iar in Consiliul Local nu exista inca o majoritate politica. Edilul Mihai Chirica a invitat din nou USR PLUS la negocieri , dupa ce prima runda de discutii, din urma cu doua saptamani, a esuat, liderii USR PLUS reclamand lipsa de la negocieri a liderului PNL Iasi, Costel Alexe CITESTE SI: Mihai Chirica, primarul Iasului, nu va mai candida pentru o functie politica, dupa ce a fost inculpat in "dosarul Skoda" Senatorul USR PLUS Cristi Berea a declarat sambata ca este greu de crezut ca se va face o alianta la Iasi intre PNL si USR PLUS, ci se va merge cel mult pe o "convietuire" care sa presupuna colaborarea pe proiecte.Cristi Berea a declarat, pentru News.ro, ca este falsa ideea ca USR PLUS nu vrea sa colaboreze la Iasi cu PNL, dar ca "armonia" intre cele doua tabere va fi posibila atunci cand in Primarie vor fi concursuri "pe bune" pentru ocuparea functiilor de conducere.