Radu Mihaiu: "Azi, coalitia de guvernare si-a dat autogol. Romania a fost aruncata intr-o criza politica inutila"

"In ciuda imaginii de politician rebel si cu tricou Metallica , Citu a scos azi o fila din cele mai vechi carti de politica sulfuroasa.Ne-a vorbit toata ziua de restabilirea increderii in institutiile statului, dar el, premierul, a depasit toate limitele de incredere stabilite in coalitie de la bun inceput.Unii nu pot fi mai egali decat ceilalti. Iar tocmai el, cel care a fost desemnat sa conduca acest guvern , nu trebuia sa "marcheze" in propria poarta", a scris Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook."Azi, coalitia de guvernare si-a dat autogol. Azi, premierul Romaniei a pierdut increderea colegilor si odata cu ea o mare parte din legitimitate. Azi, Romania a fost aruncata intr-o criza politica inutila.E nevoie de un premier matur. Si e nevoie de asumare totala pentru reformele care stau la baza acestei coalitii", a mai aratat Radu Maihaiu.Miercuri, Vlad Voiculescu a fost demis din functia de ministrul al Sanatatii. In locul sau a fost propus vicepremierul Dan Barna . Acesta a refuzat iar premierul Citu s-a autopropus interimar al MS . Presedintele Iohannis a semnat decretul de numire a acestuia.