VIDEO Primarul reales al Iasiului Mihai Chirica si consilierii locali au depus juramantul. La ceremonie a fost prezent si premierul Orban

Mihai Chirica, aflat la al doilea mandat, ales acum din partea PNL , dupa ce in 2016 a candidat din partea PSD , a precizat ca va incerca sa faca tot ceea ce a promis in campania electorala."Fac un apel de suflet catre toti colegii mei consilieri, sa intelegem ca impreuna vom putea face ca lucrurile sa mearga mai bine si din ce in ce mai bine. (...) Va iubesc, dragi ieseni, si fiti convinsi ca voi incerca sa fac tot ceea ce am promis, sa duc mai departe proiectele voastre, sa nu precupetesc niciun efort pentru ca aceste lucruri sa se transforme in realitate. (...) Aveti incredere ca vom parcurge impreuna un drum de patru ani de zile, cu realizari pe care le vom avea impreuna si le vom putea raporta impreuna la sfarsitul acestui drum", a declarat primarul municipiului Iasi.Premierul Ludovic Orban a precizat, la randul sau, ca Guvernul va sprijini autoritatile locale, pentru ca impreuna cu cele judetene sa realizeze o dezvoltare rapida."Investitiile trebuie sa treaca Carpatii. Moldova a mers 30 de ani pe mana unora care nu au avut altceva ca si realizare decat sa tina Moldova in saracie. Obiectivul nostru este acela de a asigura o dinamica rapida de dezvoltare economica a Moldovei. Evident, aceasta dinamica nu se poate realiza decat printr-un parteneriat foarte serios, intre autoritatile locale, intre primaria municipiului, Consiliul Judetean, Guvern, evident si presedintele. Domnule primar, domnilor consilieri municipali, puteti conta pe cooperare loiala si bine intentionata a guvernului nostru in tot ceea ce inseamna proiecte de dezvoltare ale municipiului Iasi", a afirmat seful Guvernului.Mihai Chirica a castigat in 27 septembrie al doilea mandat cu voturile a 42% din alegatori, fiind urmat de Cosette Chichirau ( USR PLUS), cu 30% din sufragii.