VIDEO Primarul Sectorului 4 si noul consiliu local au depus juramantul de investitura

Cu aceasta ocazie, Daniel Baluta a declarat ca va lua masurile necesare pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19."Este cel mai important sa fim sanatosi si sunt convins ca impreuna atat Consiliul Local, cat si aparatul Primariei vom lua masurile necesare pentru a limita extinderea acestei epidemii de coronavirus, vom lua masurile care-i vor determina pe oameni sa se simta in siguranta, iar problemele de sanatate pe care aceasta epidemie le genereaza sa fie limitate", a spus Daniel Baluta.El a aratat ca va continua proiectele incepute."Va asigur ca toate proiectele pe care le-am inceput vor continua, ca in acest mandat vom termina clinica universitara de stomatologie, ca in acest mandat vom avea cu siguranta in Sectorul 4 o noua statie de metrou, ca in acest mandat vom realiza in principiu toate lucrurile pe care le-am promis in aceasta campanie electorala", a dat asigurari Daniel Baluta.Acesta si-a exprimat convingerea ca noul Consiliu Local va fi unul dintre cele mai performante si a opinat ca nu este relevanta apartenenta consilierilor locali la un partid sau la altul."Aveti o reprezentare a opiniei cetatenilor si este normal si este corect ca impreuna sa putem sa generam pentru comunitatea noastra proiecte importante, iar in 2024 sa avem bucuria de a constata pe de o parte ca in Sectorul 4 e mult mai bine decat in acest moment, ca in Sectorul 4 vom reusi sa mentinem sub control si sa eliminam impreuna cu celelalte institutii ale statului roman efectele pe care aceasta pandemie le are (...) si poate mai presus decat orice sa devenim si mai mandri ca muncim, iubim si traim in Sectorul 4. (...) Sunt convins ca impreuna, prin colaborare, prin masuri inteligente si echilibrate, vom reusi sa construim. (...) Oamenii sunt interesati de rezultate si sunt convins ca impreuna, fie ca suntem de la PSD , ca suntem de la PPU-SL, ca suntem de la USR , de la PLUS, de la PMP, de la PNL , de oriunde, sunt convins ca impreuna vom reusi sa facem aceste lucruri. (...) Acesta sunt convins ca va fi unul dintre cele mai performante Consilii Locale si vom avea impreuna un mandat de exceptie", a declarat Daniel Baluta.El le-a multumit locuitorilor Sectorului 4 care l-au votat pentru un nou mandat. "Asta inseamna extrem de mult pentru mine si ma obliga sa fac mult mai mult decat am facut pana in acest moment. (...) As dori sa multumesc pentru suportul pe care l-am avut familiei mele. Fara ei si fara intelegerea pe care am avut-o in ultimii 7 ani de cand sunt in administratia publica nu as fi putut sa am aceste rezultate", a afirmat Daniel Baluta.Acesta a adresat multumiri si echipei Sectorului 4. "Avem o echipa de oameni extrem de inimosi, extrem de devotati si extrem de motivati. (...) Rezultatele muncii lor astazi se vad pe strada, (...) se vad in cresterea gradului de siguranta pe care astazi oamenii il au, se vad in cresterea gradului de bunastare pe care-l au oamenii astazi", a adaugat Baluta.