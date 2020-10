Prisnel, despre Dragoescu: USR Dolj, decredibilizat prin sustinerea unui rasist, xenofob si homofob pentru functia de viceprimar al Craiovei

"Biroul National al USR decredibilizeaza USR Dolj prin sustinerea unui rasist, xenofob si homofob pentru functia de viceprimar al Craiovei. La cererea presedintelui PLUS Dolj, Gabriel Paunica, in sedinta de astazi, Biroul National al USR a decis, cu incalcarea statutului si a autonomiei filialelor, acordarea sprijinului politic lui Cezar Dragoescu pentru functia de viceprimar al Craiovei, impotriva deciziei USR Craiova din 4 octombrie. Forul care acorda sprijinul politic pentru functii la nivel local este expres mentionat in statut: conform art. 24 lit. c, iar biroul national pentru functii nationale. In aceasta privinta, ne vom adresa Comisiei Nationale de Arbitraj cu o contestatie asupra deciziei Biroului National", a scris Adrian Prisnel sambata, 24 octombrie, pe Facebook Acesta a adaugaut ca Biroul National al USR invalidase, in urma cu cateva zile, decizia de sustinere a lui Cezar Dragoescu pentru alegerile parlamentare din motive de integritate si oportunitate politica, lucru inexplicabil luand in considerarea hotararea de acum privind functia de viceprimar al Craiovei."Este inexplicabila sustinerea Biroului National pentru un membru care in urma cu cateva zile a fost invalidat de acelasi Birou National atat din motive de integritate, cat si de oportunitate politica. Problemele de comportament si de integritate ale domnului Cezar Dragoescu au adus USR un prejudiciu de imagine consistent, fiind subiectul a zeci de articolele de ziar si cauza a numeroase reactii negative ale simpatizantilor nostri. Contrar celor sustinute de majoritatea coagulata in jurul lui Dan Barna , afirmatiile rasiste si homofobe ale lui Cezar Dragoescu vor pune o stampila pe USR, oricare ar fi functia pentru care domnul Dragoescu este sustinut. Ne autoetichetam rasisti si homofobi si riscam sa pierdem increderea electoratului USR, in judetul nostru si nu numai", a completat Prisnel.Deputatul USR mai spune ca partidul se va decredibiliza in fata cetatenilor, in conditiile in care USR a decis ca Cezar Dragoescu nu a fost suficient de integru sa fie parlamentar, insa este destul de integru sa fie viceprimar al Craiovei."USR nu va fi credibil in fata cetatenilor sa sustina ca acest om nu a fost suficient de integru pentru a fi parlamentar, dar e suficient de integru pentru a fi viceprimar al Municipiului Craiova. Noi, in Craiova, nu suntem cetateni de rangul doi. Ma delimitez de decizia Biroului National al USR si sper ca Biroul National PLUS sa evalueze daca este oportun ca un astfel de om sa ajunga intr-o functie publica si cu girul lor", a conchis Prisnel.Cezar Dragoescu a fost acuzat de rasism si homofobie dupa ce in mai multe mesaje interne a scris despre Valeriu Nicolae ca este "tigan" si despre Dacian Ciolos ca este "securistul si bunosul ala", iar despre cei din comunitatea LGBT se referea folosind termenul de "bulangi".