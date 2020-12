Aventurile penale ale deputatului AUR Mihai Lasca. Condamnat dupa ce a folosit metodele "smen" si "Maradona"

Instalat saptamana trecuta in fotoliul de deputat , Mihai Lasca filmeaza sedintele si comenteaza zi de zi, cu patos, pe retelele de socializare. In campania electorala a fost "dacul liber" din Bihor, legionar de-al lui Zelea Codreanu, politicianul patriot care protesta impotriva mastilor, folosite de "sclavi".Politicianul a fost trimis in judecata in 2018, de catre procurorii DIICOT Bihor, fiind acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Gruparea a fost constituita in 2012 si faceau parte cel putin patru persoane, romani si maghiari , potrivit m.ebihoreanul.ro Potrivit unor conversatii telefonice, el numea migrantii "mielusei negri" sau "oi", iar pretul pentru fiecare varia intre 1.000 si 2.000 de euro.Lasca a fost arestat, alaturi de 13 persoane, in 2013, iar in 2016 a fost trimis in judecata pentru constituirea unui grup infractional care se ocupa cu falsificarea instrumentelor de plata electronica, fiind vorba despre pagube de sute de mii de euro. Cu toate acestea, nu au fost suficiente probe pentru a sustine implicarea sa.Lasca a fost condamnat, in mai 2020, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru lovire, la judecatoria Oradea. Lasca banuia victima avea o legatura amoroasa cu partenera lui de viata, care de altfel il parasise si obtinuse un ordin de protective impotriva sa.Incidentul a avut loc in trafic. Lasca i-a blocat accesul, i-a rupt stergatorul, apoi a deschis portiere si a inceput sa il loveasca cu pumnii. Potrivit certificatului medico-legal, au fost necesare 20 de zile de ingrijiri medicale."A fost o condamnare politica, mi-au dat pedeapsa ca l-am urecheat putin, este aberant", a declarat presei Lasca.Se pare ca Lasca ar mai fi avut o condamnare si in 2007 pentru inselaciune prin metoda "smen". Totul ar fi avut loc in 2006, fiind cu un prieten pe DN1. Lasca a ramas la volan, iar prietenul lui s-a dat jos, incercand sa opreasca masini cu numere straine.A oprit un german si l-a rugat sa-i schimbe 500 euro in bancnote mai mici. Pana cand neamtul s-a dus la masina dupa bani, bancnota reala a fost inlocuita cu o copie, invelita intr-una de 100.000 lei (100 lei noi), "comision" pentru ajutor. Cand victima a luat banii, barbatul s-a urcat in masina condusa de Lasca si au fugit, metoda fiind cunoscuta sub numele de " Maradona ".Mihai Lasca a fost arestat 4 zile, iar in 2007 a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare, fiind sub supraveghere 6 ani. Termenul de supraveghere a expirat in 2013, iar dupa inca 4 ani legea, i-a permis sa solicite reabilitarea, cererea fiindu-i admisa, iar pedeapsa stearsa din cazierul judiciar.Citeste si: Mesajul emotionant al Melaniei Medeleanu, dupa ce s-a vindecat de COVID: "Daca exista o sansa ca toate astea sa se termine, sansa asta e vaccinul"