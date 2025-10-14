Procesul lui Miron Mitrea, amanat pentru 29 iunie

Inalta Curte de Casatie si Justitie a acordat, joi, un nou termen, pentru 29 iunie , in procesul fostului ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, pentru a discuta o exceptie de neconstitutionalitate invocata de avocatii acestuia.

DNA a dispus, pe 5 martie, trimiterea in judecata a lui Miron Mitrea, acesta fiind acuzat de coruptie in legatura cu lucrarile de constructie realizate la casa mamei sale.

Mitrea, fost ministru al Transporturilor, Lucrarilor Publice si Locuintei in perioada 2000 - 2004 este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita, instigare la fals material in inscrisuri oficiale, in legatura directa cu infractiunea de coruptie, uz de fals.

