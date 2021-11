Profesor universitar, analiză critică a discurilor lui Iohannis și Cîțu. „Dicție mizerabilă. Înțelegi cu greu ce spune”

Profesorul Marian Popescu, președinte al Centrului pentru integritate din cadrul Universității din București, a analizat discursurile politice ale lui Klaus Iohannis și Florin Cîțu în cadrul unei emisiuni, la Digi24.

Acesta spune despre Florin Cîțu că are ”o dicție mizerabilă” și că ”vorbește dintr-un borcan”, iar despre Klaus Iohannis că, deși are o dicție bună, nu reușește să ajungă la oameni.

Florin Cîțu - efort special pentru a-l înțelege

„Prima observație se referă la dicție. Dl Florin Cîțu are o dicție mizerabilă. Înțelegi cu greu ce spune, frazele lui sunt de cele mai multe ori contorsionate și trebuie să faci un efort special să înțelegi. Nu vreau să comentez gestualitatea, mimica, pentru că am cădea în derizoriu și nu e ok. Problema e că de câte ori apare la televizor și toată lumea se uită - poate exagerez toată lumea -, se uită să vadă ce spune primul ministru, înțelegi cu mare greutate sensul a ce spune.

Dar asta nu e totul. Dacă ai memoria suficient de bună - mie mi s-a întâmplat să o am câteodată - îți dai seama că el face ceea ce a făcut și dl Ponta, la vremea lui, și anume schimbă esența. Un adevăr pe care l-a spus acum 7 zile, schimbă complet. Noi trăim această realitate a schimbării majore a rezultatului votului prin faptul că opțiunea electoratului a fost realmente neglijată complet.

Al doilea lucru - în momentul în care dl Cîțu apare în spațiul public, el pare să nu fie conștient că se adresează unei națiuni. Este percepția mea, pentru că modul în care se adresează reporterilor și de fapt nu lor, ca atare, se adresează celor care îl urmărim, nu ține cont de faptul că deciziile pe care le anunță sau comentariile pe care le face sunt adresate unei națiuni. Ai senzația că vorbește dintr-un borcan”, a spus Marian Popescu.

Klaus Iohannis - se adresează unei națiuni a cărei inimă n-o simte

„La dl președinte Iohannis - el are o dicție foarte bună, are o voce timbrată, nu analizez gestualitatea și mimica, au fost lansate în spațiul public diverse epitete... Asta s-a făcut și în legătură cu Emmanuel Macron, mai puțin cu dna Merkel, interesant.

Performanța pe care o are președintele României este că în momentul în care deschide gura, ce ajunge la tine este foarte puțin. Deși e foarte clar, pentru că, repet, are o dicție foarte bună. Articulează foarte clar. Asta e o calitate pe care o avea fostul președinte, Traian Băsescu, articula clar ideea. Nu comentez performanța politică.

Iohannis pretinde că se adresează unei națiuni a cărei inimă n-o simte. El nu simte că această națiune suferă, eu generalizez absolut nepermis, dar nu pot face altfel, nu vede sensul al propriului drum, al fiecărui membru în parte, al fiecărei familii.

Nu realizează că există o încredere tot mai scăzută în viitorul nostru ca țară, ceea ce mi se pare iarăși foarte grav. (...) Lucrul ăsta pare să nu transpară din discursul dlui președinte - faptul că această națiune trăiește momente extrem de dificile. El rostește clar și ajunge foarte puțin la noi, asta nu îngrijorează pe nimeni”, a comentat profesorul Marian Popescu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.