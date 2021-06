Mega-programul de un miliard de euro pentru "repararea" traficului la intrarea in Bucuresti: "Totul va fi facut pana in 2030"

Proiectele rutiere din programul de dezvoltare 2021-2030:

Programul a fost mediatizat in cursul zilei de vineri, 4 iunie, de catre Ciprian Ciucu , primarul Sectorului 6.se afla in dezbatere publica de aproape trei saptamani, iar cetatenii mai au la dispozitie 10 zile pentru a-l critica sau pentru a propune imbunatatiri.Doar pentru partea de infrastructura rutiera sunt prevazute proiecte de peste un miliard de euro."Banii vor veni din surse proprii, fonduri europene si din taxele de parcare care au fost deja marite de Consiliul General. Programul nostru de dezvoltare trebuie sa fie congruent cu cel al Primariei Bucuresti si o parte dintre proiecte sunt comune", a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pentru Ziare.com.In Sectorul 6 sunt unele dintre cele mai aglomerate bulevarde din Bucuresti, spune primarul, care-si propune sa rezolve problema traficului, in urmatorii 10 ani, in sectorul aflat la intrarea de vest a Bucurestiului."Deoarece Primaria Capitalei a anuntat ca nu va continua Podul Ciurel si pentru ca bulevardul Iuliu Maniu este cel mai aglomerat din Bucuresti, pentru ca face legatura cu vestul Romaniei si cu Europa, avem nevoie de alternative. Una dintre ele este bulevardul Timisoara. Am cerut bulevardul Timisoara de la Primaria Capitalei pentru a-l scoate spre centura.In acest moment, noi, Primaria Sector 6, ne asumam lucrarile acolo, inclusiv tramvai, pentru a fi scos pe centura. Asteptam sa vedem daca primarul general ne va da acest proiect sa ne ocupam de el. Ne-a promis de 3-4 luni ca ni-l va da, dar nu l-a pus pana acum pe ordinea de zi. Acest proiect ar ajuta foarte mult degrevarea inclusiv pe Prelungirea Ghengea. Prelungirea Ghencea este un alt proiect important. Alt proiect important de mobilitate in zona este drumul Valea Larga, unde o sa avem si spitalul pe care il face Primaria Sectorului 6", a adaugat edilul Sectorului 6.Ciucu spune ca toate proiectele vor fi finalizate, daca va avea si sprijinul Primariei Capitalei."Eu nu am propus decat proiecte fezabile. Pe Valea Larga deja am facut studiul de fezabilitate. Toate pana in 2030, nici nu se pune problema. Eu vreau sa le fac in mandatul meu, asta e miza mea. Totul este ca Primaria Capitalei sa nu ma intarzie. Noi am cerut mai multe obiective de investitii, printre care si acestea si trebuie sa le puna pe ordinea de zi in sedintele consiliului general si sa fie aprobate", a spus Ciucu.Proiectul prevede 16 programe pentru cresterea accesibilitatii rutiere in valoare totala de peste 1.089.277.804 de euro.- Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire b-dul Ghencea intre str.Brasov si Terminal Tramvai 41, faza SF, aprobare indicatori tehnico-economici prin HCGMB nr.603/26.09.2018 - valoare 23.555.732,85 euro- Inchidere Inel Median: sectiunea Calea Grivitei - Bulevardul Iuliu Maniu - valoare 100.000.000 euro- INEL MEDIAN TRONSON 3 Supralargire str. Brasov pana la sos. Alexandriei cu pasaj rutier la inters. str. Brasov - bd. Ghencea - valoare 28.747.433,26 euro- Legatura noua intre Str. Brasov si Sos. Alexandriei - valoare 25.000.000,00 euro- Metrou usor - Bulevardul Liniei intre BD Timisoara si Bd Iuliu Maniu din Razoare in Centura (cale ferata/linie de tramvai/pista de bicicleta) - valoare 51.334.702,26 euro- Modernizari de drumuri urbane Buget de stat (MDRAP - OG 28/2013 - PNDL) (cod PMUD B-2) Extinderea Bd. Timisoara, cu aprox. 5.5 km, conexiune la DJ 602, oferind acces distribuit alternativ la zonele din Bucuresti - valoare 79.600.000,00 euro- Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada A1 (Bucuresti - Pitesti) - Tronson I- Nod Rutier Virtutii - valoare 65.000.000,00 euro- Pentratie Splaiul Independentei - Ciurel - DNCB - A1 (in curs) - valoare 45.000.000,00 euro- Realizare legatura Prelungirea GhenceaDomnesti cu pasaj suprateran - valoare 24.640.657,08 euro- Realizarea legaturii rutiere intre Drumul Sabareni si Centura Bucuresti - valoare 60.000.000,00 euro- Strapungerea Valea Cascadelor - Prelungirea Ghencea - valoare 27.700.000,00 euro- Penetratie Bd Timisoara + Pasaj Supratean peste linia de centura - valoare 38.603.696,10 euro- Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Lujerului - Zubaua (17 km) - valoare 135.000.000,00 euro- Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Refacere Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/ desfiintare lucrari si Proiect Tehnic + Detalii de Executie inclusiv Asistenta Tehnica pentru obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" - valoare 150.000,00 euro- Prelungire Str. Brasov intre Prelungirea Ghencea si Sos. Alexandriei- Pasaj subteran intre sos. Grozavesti - Bd. Geniului - Bd Iuliu Maniu - Razoare - valoare 186.242.299,79 euro- Pasaje rutiere subterane Sos. Grozavesti - Bd. Geniului - Sos. Progresului / Soseaua Panduri - valoare 75.000.000,00 euro- Penetratie Splaiul Independentei Ciurel ce include 3 pasaje supraterane - valoare 123.203.285,42 euro- Servicii de proiectare DALI pentru reabilitare si consolidare la podul Insula si Pasajul Pod Grant, inclusiv completare expertiza la pasaj Pod Grant - valoare 500.000,00 euroLa majoritatea proiectelor sursele de finantare sunt bugetul local, bugetul PMB sau Fondurieuropene/ fonduri guvernamentale si locale.Printre acestea, se numara un Tren Metropolitan Bucuresti Ilfov TU03 - Gara de Vest - Statia Vasile Milea, cu o valoare de Euro14.500.000,00, cuprins in PNRR , si Insertii de cale ferata supraterana pe infrastructura existenta in Bucuresti (ex: statie la Mall Afi Cotroceni), cu o valoare de Euro150.000.000,00.Si imbunatatirea transportului public este prevazuta in program prin extinderea liniilor de metrou.Programul Integrat de Dezvoltare Urbana a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este un document de planificare strategica, cu rol director, care prezinta liniile majore de dezvoltare a sectorului. Documentul prezinta viziunea de dezvoltare a sectorului 6 pentru orizontul de timp 2021- 2030, pentru atingerea careia au fost identificate 5 prioritati strategice, materializate intr-un portofoliu de proiecte:1. Orasul conectat. Promovarea mobilitatii urbane durabile si cresterea accesibilitatii la retele de transport, energie, comunicatii.2.Orasul inovativ. Sustinerea tranzitiei la o economie inteligenta si competitiva in context global, bazata pe talente.3. Orasul durabil. Conservarea patrimoniului natural, reducerea poluarii, a emisiilore gaze cu efect de sera, si limitarea efectelor riscurilor4. Orasul incluziv. Promovarea incluziunii sociale si a diversitatii, asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructura si servicii publice.5. Orasul atractiv. Utilizarea eficienta a terenurilor si a fondului construit, punerea in valoare a patrimoniului istoric si a peisajului urban.Programul Integrat de Dezvoltare Urbana a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti se afla in dezbatere publica pana la data de 14 iunie 2021.