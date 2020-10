Programul de guvernare al Aliantei USR-PLUS a fost aprobat. Cele mai importante prevederi din document

Programul va fi prezentat public, in integralitate, dupa depunerea listelor de candidati USR PLUS."Intr-un exercitiu de democratie participativa reala, cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, Programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare. Programul va fi prezentat public, in integralitate, dupa depunerea listelor de candidati USR PLUS", anunta Alianta, care prezinta sase "angajamente-cheie din cele 40 de ale programului.Potrivit comunicatului transmis de USR PLUS, acestea sunt:"- Sa nu mori cu dreptatea in mana. Vom repara tot ce a distrus PSD in materie de Justitie, de la corectarea legilor Justitiei si desfiintarea Sectiei Speciale la repornirea activitatii DNA, reincriminarea neglijentei in serviciu si revenirea la vechea definitie a abuzului in serviciu. De asemenea, vom eficientiza si transparentiza actul de justitie prin masuri precum informatizarea, transmiterea online a sedintelor de judecata, achitarea simplificata a taxei judiciare de timbru, restructurarea circumscriptiilor judecatoriilor, suplimentarea numarului de judecatori din sistemul judiciar.- Fara politica in scoala. Desfiintam, treptat, inspectoratele scolare si organizam concursuri pentru directorii de scoli, astfel incat sa avem manageri performanti la conducerea unitatilor de invatamant. - Cream un Fond National de Modernizare a Infrastructurii din Sanatate. Este vorba de un program de 1 miliard de euro pentru urmatorii patru ani, prin care sa fie finantata renovarea sau reconstructia de spitale.- Impadurim Romania si cream DNA-ul Padurilor. Simultan cu organizarea unui Parchet dedicat infractiunilor de mediu, vrem sa atragem fonduri europene, private si bugetare pentru atingerea unui ritm de impadurire anual care sa permita ca, pana in 2050, sa acoperim cu paduri aproximativ 40% din suprafata terestra a Romaniei.- Bani europeni in industrii ale viitorului. Vrem sa dezvoltam Romania prin investitii in tehnologii verzi si energie curata, digital & industrie 4.0, prelucrare cu valoare adaugata inalta si inovare, ecoturism, industrii creative.Internet pentru toti. Oricine, oriunde, sa aiba acces la internet de mare viteza pentru ca aceasta este autostrada viitorului".