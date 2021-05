De ce Programul National de Redresare si Rezilienta poate sa nu treaca prin Parlament. Rapsunsul lui Florin Citu

"PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa-l facem este sa prezentam romanilor in Parlamentul Romaniei, in forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa-l facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie de niciun vot, nu este nevoie de dezbatere , dar cred ca este important ca romanii sa vada acest PNRR, transparent, deschis si, daca este nevoie, mergem cu el in Parlamentul Romaniei", a spus Florin Citu, vineri seara, la Palatul Victoria Tot atunci, premierul CItu a anuntat si masurile de relaxare ce intra in vigoare din 15 mai.Se elimina restrictiile referitoare la circulatia pe timpul noptii a persoanelor. Se elimina restrictia privind programul operatorilor economici pana la ora 21.00.Se stabileste programul restaurantelor, barurilor, cafenelelor si teraselor, in intervalul orar 05.00 - 24.00. S e creaza posibilitatea ca in spatiile deschise , competitiile sportive sa se poata desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25 la suta din capacitatea maxima a spatiului. Participarea va fi permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS CoV-2 pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.