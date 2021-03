Marcel Ciolacu, despre intentia PSD de a pune punct traseismului politic al parlamentarilor: "Vom depune o initiativa legislativa"

"A mai existat un asemenea proiect de lege , atunci Curtea Constitutionala a spus ca nu-i constitutional, pentru ca era vot uninominal . Gandim sa depunem asa ceva, tinand cont ca s-a revenit la votul pe liste (...). Sa nu mai poata sa existe migratia politica in Parlament", a declarat Ciolacu.Intrebat cand va fi depusa aceasta initiativa , liderul PSD a raspus: "vom discuta si cat de curand".Marcel Ciolacu si secretarul general al PSD, Paul Stanescu , au participat duminica, in Dambovita, la o actiune politica. Ei s-au intalnit cu parlamentari ai judetului, primari, membri ai Comitetului executiv al PSD Dambovita."Cu respectarea normelor in vigoare", a tinut sa precizeze Ciolacu, adaugand ca la intalnire a fost un numar restrans de participanti.