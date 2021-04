Ce se intampla cu proiectele de irigatii si infrastructura din PNRR. Anuntul lui Florin Citu

"Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a fost saptamana trecuta acolo. Este o negociere. Noi am prezentat un plan. Comisia Europeana a venit cu comentarii. Noi revenim cu aceste comentarii. Eu nu as spune ca a refuzat ceva Comisia Europeana, pentru ca nu este adevarat, nu are cum sa se intample acest lucru. Cred ca este vorba de fine tuning, de a remodela ceea ce avem noi in PNRR pentru a intra exact in tiparele pe care le ia in calcul Comisia Europeana. Deci nu vad aici nicio problema", a afirmat Florin Citu , intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Palatul Victoria despre subiect.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat pentru luni o intalnire cu responsabilii din Guvern si din alte zone care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta. Seful statului a adaugat ca va fi evaluata prima opinie a Comisiei Europene cu privire la PNRR si vor fi discutii despre imbunatatirea Planului.Vicepremierul Dan Barna a anuntat miercuri ca oficialii Comisiei Europene au comunicat autoritatilor romane ca nu sunt de acord cu propunerile legate de investitii din bani europeni prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru realizarea unor sisteme de irigatii, intrucat acest aspect nu tine de redresarea dupa pandemia de COVID. "Avem in continuare discutia legata de acceptarea componentei de infrastructura, care pentru noi e de viata si de moarte. E discutia in curs", afirma el."Unele dintre teme au fost acceptate, despre alte teme Comisia Europeana a spus: dom'le, cred ca va sunt necesare, dar nu va dam bani din PNRR pentru asta. Irigatii (ca exemplu - n.r.). Ei au zis nu este o reforma care ajuta la rezilienta dupa COVID, pentru ca acest instrument la nivel european a fost gandit ca instrument prin care statele sa se repuna pe picioare dupa criza COVID.Si unele teme sunt acceptate, alte teme... Nu e vorba ca nu ne dau bani deloc. La unele au spus ca e alocarea prea mare si sunt dispusi sa dea sume mai mici. Avem in continuare discutia legata de acceptarea componentei de infrastructura, care pentru noi e de viata si de moarte. E discutia in curs. Nu au respins, dar e o discutie in curs legata de calibrare", a afirmat Dan Barna, miercuri seara, la TVR.Acesta a mentionat ca nu au fost "eliminate complet" propunerile privind alocarile financiare pentru realizarea sistemelor de irigatii in Romania, insa Comisia Europeana a comunicat deja ca nu va accepta propunerile asa cum au fost ele formulate de autoritatile romane. El a mentionat ca se vor aloca bani pentru irigatii din bugetul national.Vicepremierul a mentionat ca zilele urmatoare vor avea loc intalniri in cadrul Guvernului in care se va rediscuta Planul National de Redresare si Rezilienta.