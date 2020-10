INTERVIU Florin Birta, ajuns primar in Oradea la 37 de ani: "Avem in plan construirea de patru noi pasaje subterane in oras"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Birta a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Ziare.com, despre proiectele care vor incepe sau vor fi gata in urmatorii patru ani: un nou spital, un complex sportiv cu stadion si terenuri de antrenament, o gradina botanica si patru pasaje subterane.Florin Birta, in varsta de 37 de ani, este jurist de profesie. El s-a nascut si a crescut in Oradea, unde are doi copii. Birta s-a inscris in PNL la 18 ani si a fost viceprimar in mandatul lui Ilie Bolojan. Birta a fost director la Cancelaria Institutiei Prefectului, intre anii 2007-2008 si presedinte al Clubului Sportiv Municipal Oradea, in perioada 2009-2016. Din anul 2016 este viceprimar al municipiului Oradea, potrivit descrierii de pe site-ul propriu. Florin Birta a castigat alegerile locale la Primaria Oradea, obtinand un scor de 70,1%.In perioada 2016-2020 am fost viceprimar al municipiului Oradea, ocupandu-ma de Directia Tehnica, care gestiona, in principal, marile investitii in oras, de Directia Economica, de Politia Locala si de Directia Patrimoniu Imobiliar, pentru o buna perioada de timp.Am spus de la inceput ca nu este usor sa fii primar dupa Ilie Bolojan. Nu simt o presiune, pentru ca lucrez cu el din anul 2008, de cand a ajuns primar al orasului Oradea. Atunci am indeplinit functia de consilier al primarului. Stiu cum lucreaza, stiu ce a facut. Din 2016 sunt viceprimar al municipiului, lucrand impreuna la marile proiecte. De aceea, nu am o presiune foarte mare referitoare la faptul ca nu m-as descurca in functia de primar. Cu siguranta, asteptarile sunt foarte mari, dar consider ca experienta mea in cadrul Primariei Oradea si varsta mea sunt niste atuu-uri pe care le voi folosi ca primar.Am invatat ca trebuie sa fii un om onest, corect, perspicace, trebuie sa duci lucrurile la bun sfarsit si sa ai cateodata dorinta de a muta muntii din loc ca sa poti schimba lucrurile si sa poti dezvolta un oras.In ceea ce priveste aparatul administrativ al primariei, am avut o discutie cu domnul Ilie Bolojan si oamenii din cadrul primariei vor ramane aici, nu vor pleca la Consiliul Judetean Bihor. In ceea ce priveste echipa de conducere a primariei, in mandatul 2016-2020, Ilie Bolojan avea doi viceprimari: eu si domnul Mircea Malan , care a candidat in acest an la Consiliul Judetean si va fi vicepresedinte. Eu voi avea doi viceprimari din actualii consilieri locali. Din punctul de vedere al echipei de conducere, voi avea doi viceprimari noi, care nu au mai facut parte din aparatul de conducere al primariei, dar aparatul administrativ va ramane neschimbat.Functiile revin Partidului National Liberal, pentru ca din 27 de consilieri, am reusit sa ne adjudecam 20 de mandate. Am facut doua propuneri de viceprimari dintre consilierii nostri: domnul Marcel Dragos si doamna Alina Mos.Noi avem majoritate, inclusiv de doua treimi. Cu siguranta vom colabora si cu celelalte partide din Consiliul Local, pentru ca la fel am facut si pana in prezent. Si in mandatul 2016-2020 am avut doua treimi din Consiliul Local si am colaborat in continuare cu celelalte partide care au intrat in Consiliul Local.In Bucuresti se fac niste schimburi de conducere de primarie, de la un partid la altul. Noi, avand in vedere ca am fost o echipa si am lucrat impreuna in ultimii ani de zile, eu fiind parte a acestei echipe, cel putin in ultimii patru ani de zile, ar trebui sa stiu ce se intampla in aceasta primarie. Daca as fi considerat ca ceva nu era in regula in mandatele trecute, trebuia sa spun acest lucru. Asadar, facand parte din aceasta echipa si participand la luarea deciziilor in ultimii patru ani de zile in calitate de viceprimar, nu consider ca suntem in situatia primariilor din Bucuresti in care trebuie facut un audit. Am spus si in campania electorala: noi ne dorim o continuitate, sa continuam ceea ce am facut in acest oras in mandatele trecute.Am avut in campania electorala zece prioritati. Trei dintre ele sunt infrastructura, sanatatea si conectivitatea orasului Oradea. Bineinteles, avem in vedere educatia si realizarea de spatii verzi.In ultimii 12 ani de zile ne-am axat foarte mult pe dezvoltarea infrastructurii, prin construirea de pasaje pe centura, de noi poduri peste Crisul Repede si a unui pasaj subteran in oras. Cu siguranta, si in urmatorul mandat si in urmatoarea perioada de finantare europeana, avem o serie de proiecte pe care le vom implementa incepand cu aceasta toamna sau cel mai tarziu, in primavara. De exemplu, in urmatorul mandat avem in plan construirea de patru noi pasaje subterane in Oradea, pe o axa importanta din oras. Chiar in aceasta toamna sau cel tarziu la primavara, in zona centrului civic din oras, vom incepe constructia a doua pasaje subterane pentru a fluidiza traficul. Tot in aceasta toamna, va intra in reabilitare unul dintre cele mai importante bulevarde din oras, asta inseamna inclusiv schimbarea stalpilor de iluminat, cablurile vor fi introduse in subteran, trotuarele vor fi schimbate, vom realiza piste de biciclete, iar spatiile pietonale vom fi modernizate.Pe partea de sanatate, avem un proiect pentru constructia unui spital cu 200-250 de paturi, care este important, mai ales in contextul pandemiei prin care trecem in aceasta perioada. Noi, ca sa gestionam asa cum trebuie pandemia de Coronavirus, am blocat spitalul municipal, l-am transformat intr-un spital Covid-19. Pentru a nu avea astfel de probleme in viitor si pentru a avea locuri suficiente in spitale, pentru a trata si alte afectiuni, dorim ca in cel mai scurt timp, prin accesarea de fonduri europene, sa construim un spital nou. Aici intervine parteneriatul cu Consiliul Judetean, pentru ca dorim ca acest spital sa il facem pe un teren al Consiliului Judetean. Din discutia pe care am avut-o cu domnul Ilie Bolojan, in primele sedinte pe care le va avea ca presedinte al Consiliului Judetean, ne va transmite in proprietatea primariei acest teren de care avem nevoie.Acum se realizeaza studiul de prefezabilitate pe care il finanteaza spitalul judetean din Oradea. Suntem intr-o situatie atipica in orasul Oradea. Primaria Oradea are doua spitale in subordine ca finantare: spitalul municipal si spitalul judetean. Daca in principal, in tara, spitalele judetene sunt in administrarea Consiliului Judetean sau a Ministerului Sanatatii, Oradea este singurul municipiu resedinta de judet in care spitalul judetean este in administrarea primariei. Spitalul judetean finalizeaza, in scurt timp, studiul de prefezabilitate, dupa care Primaria va prelua studiul. Deja am cautat axele de finantare pentru a depune documentatia pentru finantare pe fonduri europene. Eu sper ca undeva la finalul anului sa inceapa lucrarile pentru constructia noului spital.Aici facem foarte multe lucruri in parteneriat cu Consiliul Judetean. O prima initiativa la acest capitol este legatura orasului Oradea cu autostrada Transilvania. Dupa cum stiti, s-a inaugurat acum o luna punctul de frontiera Bors II, pe autostrada Transilvania, inclusiv cinci kilometri de autostrada de la Bors in zona Biharia, o comuna apropiata municipiului Oradea. Avem, in acest moment, un proiect de legatura a orasului Oradea printr-un drum de 19 kilometri, cu doua benzi pe sens, in regim de autostrada, care se va lega de Autostrada Transilvania in zona Biharia. Proiectul a fost licitat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cel mai tarziu in primavara vor incepe lucrarile, avand in vedere ca proiectul a fost licitat si exista deja un castigator. Am inteles ca mai este o contestatie. In primavara ar putea incepe lucrarile, iar undeva in doi ani-doi ani si jumatate, orasul ar putea fi legat de autostrada Transilvania. Lucrarea o face CNAIR, noi am facut studiul de prefezabilitate, l-am predat Companiei de Drumuri. Ei se vor ocupa de executarea lucrarii.Un alt proiect important vizeaza aeroportul din Oradea, care apartine de Consiliul Judetean. Am avut unele probleme, pentru ca de vreo doi ani de zile nu mai avem curse externe pe aeroport. In ultimul timp, profitand de pandemia de Coronavirus, am dat spre aprobare Comisiei Europene o schema de ajutor de stat, am scos la licitatie acest ajutor de stat, a participat firma Ryanair. In jurul datei de 5-6 decembrie, vor avea trei-patru curse externe, saptamanale, pe aeroportul din Oradea. Cu siguranta, aici, in parteneriat cu Consiliul Judetean, vom incerca sa dezvoltam cat mai mult aeroportul din Oradea si sa aducem cat mai multe curse.Inca un proiect important pe care il vom avea impreuna cu Consiliul Judetean: este vorba de un hub intermodal in jurul garii din Oradea. Gara are, in fata, o suprafata traversata de un bulevard. Acel bulevard va intra in subteran printr-un pasaj, unul din cele patru mentionate anterior. Deasupra se va amenaja un hub intermodal, iar toate transporturile din judet, cursele interjudetene vor ajunge in zona garii, vor opri acolo si de acolo se va face conexiunea. Avem o linie de tramvai in zona aceea. Proiectul va fi gata in trei-patru ani de zile si va intra pe urmatoarea perioada de finantare. Din 2021 putem demara procedurile. In 2024 ar putea sa fie gata acest proiect.In urmatorii patru ani avem in plan un complex sportiv, un stadion de 16.000 de locuri si terenuri de sport si de antrenament, plus o gradina botanica, care se va intinde pe o suprafata de aproximativ sapte hectare. Pentru ambele proiecte estimam anul 2024 ca termen de finalizare. La complexul sportiv avem deja studiul de fezabilitate, urmeaza sa il scoatem la licitatie undeva in primavara, iar in cazul gradinii botanice "Nufarul" ne apropiem si acolo de finalizarea studiului de fezabilitate.