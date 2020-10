INTERVIU Planurile lui Vlad Voiculescu la Primaria Bucuresti: "Orice caz de coruptie descoperit va fi transmis de indata parchetului"

Voiculescu: Nu vom astepta ca justitia sa ne faca curatenie in propria ograda. Orice caz de coruptie descoperit va fi transmis parchetului

Voucherele de sanatate raman, daca impactul demonstrabil este suportabil de bugetul Primariei

Desfiintarea companiilor municipale, "un calvar juridic care va lua timp si va costa multi bani"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Voiculescu a declarat ca va pastra o parte dintre voucherele acordate de Gabriela Firea , daca bugetul institutiei va putea suporta costurile, iar desfiintarea companiilor municipale va fi "un calvar juridic", care va dura mult timp si va costa multi bani.Exista un protocol si un angajament public pe care l-am semnat cu totii. Atributiile sunt relativ simplu definite: sanatate, sport si agrement, asistenta sociala si locuire, educatie si invatare continua.Cred ca spitalele din Capitala si, in general, tot sistemul de sanatate din Capitala, sufera de o lipsa crasa de coordonare. Acum, vedem cum exista probleme legate de Covid-19 care ne arata cat se poate de clar ca nu exista o coordonarea buna la nivel local, cu atat mai putin la nivel national. In acest moment, sunt pacienti care sunt transferati in spitalele din alta tara, pentru ca in spitalele din Bucuresti nu mai exista locuri. De asemenea, vedem ca spitalele primariei au facut achizitii, auzim constant de potentiale cazuri de coruptie, de cazuri demonstrate de coruptie, precum cel al domnului Secureanu, de la spitalul Malaxa, din subordinea primariei. Vedem, de asemenea, cazuri de coruptie pe care trebuie sa le dezvelim, precum cel de la Spitalul Gomoiu. Acolo exista un raport al corpului de control al prim-ministrului, care a fost tinut ascuns. Acesta este unul dintre documentele pe care astept sa le vad. De asemenea, auzim de cifre enorme de personal in anumite administratii si trebuie sa vedem care sunt atributiile pe care le exercita acele institutii si cum putem face mai eficienta administratia.Nu, dar sunt lucruri pe care le vom face dincolo de o persoana sau alta. Mi se pare ca politicile publice pe care le propunem si schimbarile pe care le propunem in administratie trebuie sa fie dincolo de persoane. Am mai spus-o si o repet cu placere: orice caz de coruptie descoperit va fi transmis de indata parchetului si nu vom astepta ca justitia sa ne faca curatenie in propria ograda. Cred ca suntem datori sa administram lucrurile ca sa inlaturam coruptia si, pe de alta parte, orice caz viitor de coruptie sa devina mai putin probabil. Pentru asta, exista mecanisme interne.Am in vedere o cu totul alta abordare fata de beneficiari, beneficiarii fiind pacienti din cadrul sistemului de sanatate si nu numai. Vorbim de medicina scolara. Cand vorbim de sanatate nu ar trebui sa ne uitam doar la halatele able, ci ar trebui sa ne uitam, in primul rand, la cum ramanem sanatosi, care sunt mecanismele prin care sistemul de sanatate ne poate fi de folos fara sa ajungem in spital, facand aici referire la medicii de familie, e-health, telemedicina, policlinici, medicina de proximitate si abia la final spitalele, unde ar trebui sa ajunga oamenii doar daca celelalte optiuni nu rezolva problema. Acest lucru este foarte clar mentionat in strategii, dar nici o administratie nu a luat asta in serios, nici la nivel local, nici la nivel national.Da. In general, nu este vorba doar de buget, ci si de cheltuirea banilor. Ca principiu, toate masurile pe care le voi promova se vor baza pe date, iar orice ban care este cheltuit din bugetul public trebuie sa aiba si o masurare a impactului.Bucuresti are nevoie de un spital nou, ca se cheama "regional", "metropolitan" sau "sfantul Vasile" - atatea nume a primit acest spital care a fost prezentat la televizor sau prin machete. Cu siguranta, un nou spital este necesar si vom incepe lucrul imediat.Nu sunt fonduri obtinute pentru acest spital. S-ar putea sa incepem de la zero sau s-ar putea sa folosim studiile realizate. Nu stiu sigur, pentru ca orice studii ar exista nu au fost publicate. Aceasta este o maniera de lucru profund gresita.Unele sunt bune, majoritatea dintre cele mentionate mai devreme. Este, insa, o functie cu doua necunoscute. O necunoscuta este bugetul, iar Bucuresti este intr-o situatie extrem de dificila din punct de vedere financiar. In al doilea rand, impactul pe care il au aceste vouchere si aceste masuri, in general. Spuneam, mai devreme, ca pentru orice ban cheltuit din bugetul public, trebuie sa ai o masurare a impactului. In masura in care aceste cheltuieli au un impact pe masura, da, cu siguranta. Exista multiple feluri de a cheltui banul public. In principiu, trebuie sa te orientezi catre lucrurile care au cel mai mare impact. De principiu, nu am nimic cu aceste tipuri de vouchere, excluse fiind voucherele pentru excursii in Grecia, atat timp cat impactul este suportabil de bugetul Primariei, iar impactul este demonstrabil.Nu exclud sa existe o astfel de plata. La Viena, de exemplu, plata este de 25 de euro. Este exclusa, insa, plata de 1.000 de euro - aceasta este doar o masura electorala luata de Gabriela Firea. Este o discutie pe care o vom avea impreuna cu specialistii. Atunci cand vorbim despre o masura publica, trebuie sa vedem care sunt cele mai bune practici in alte orase europene. Nu tin neaparat sa inventam noi roata.Cea mai mare parte dintre acestea trebuie desfiintate. Va fi, insa, un calvar juridic care va lua timp, va costa multi bani si va implica multa energie. Din pacate, intreaga dauna nu va putea fi recuperata. Banuiala mea este ca intregul proces va avea si reverberatii penale pentru cei care au luat deciziile de a cheltui banul public in felul acesta.Nu m-as hazarda sa spun pana nu avem un audit al tuturor companiilor. Una dintre ele este Termoenergetica. Acolo mi se pare extrem de complicat sa desfiintezi o companie care are, deja, extrem de multe active. Insasi procesul de lichidare a unei companii - cei care au trecut prin asa ceva stiu ca inseamna costuri si mult timp. Trebuie decizii judecatoresti, sunt multi angajati si trebuie vazut daca acestia isi gasesc loc de munca in alta parte, daca activele sunt utile si ce se intampla cu acestea.Presupun ca in urmatoarele zece zile - doua saptamani.Protocolul vorbeste despre un viceprimar al Aliantei USR PLUS, adica subsemnatul, si un viceprimar de la PNL.Nu pot sa comentez ceva ce a aparut in spatiul public, nu am avut nicio discutie nici cu Nicusor Dan, nici cu PNL sau PMP. In sine, in acord se vorbeste doar despre primarul PNL.Da, pentru al treilea viceprimar ar trebui sa se modifice legea, in Parlament, fiind o lege organica. Legile ar trebui sa aiba un caracter general, nu unul particular. Nu faci un post pentru un om, in general.Nu stiu care sunt declaratiile domnului Orban, dar acesta este premierul unui Guvern PNL. Discutiile pentru Bucuresti se duc la Bucuresti. Repet, nu am avut nici o discutie cu una dintre partile care ar putea fi implicate. Guvernul Romaniei nu numeste viceprimari, din cate stiu eu.Orice partid poate sa propuna orice. USR PLUS este partidul care are cei mai multi consilieri in Consiliul General si impreuna cu consilierii PNL poate sa formeze lejer o majoritate.Pentru asta ar trebui schimbata legea, iar acest lucru trebuie discutat in Parlament, iar o majoritate din Parlament trebuie sa isi doreasca lucrul acesta.Ca principiu, daca sunt de acord cu modificarea legii in beneficiul cuiva? Cred ca asta ridica niste semne de intrebare. Ar trebui evaluat care este beneficiul public. Cred ca legile, in general, trebuie facute pentru oameni, pentru popor, mai degraba decat pentru politicieni.Ca Bucurestiul sa aiba trei viceprimari si nu doi - este de discutat daca are sens o astfel de modificare. Nu pot sa va dau un raspuns cert. Daca ar fi o astfel de propunere pe masa, ar trebui analizata. Din cate stiu eu, nu este.