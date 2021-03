VIDEO Sedinta de plen in care se dezbate bugetul pe 2021 a inceput. Florin Citu: "Eliberam bugetul de furtul PSD-ist"

Parlamentarii PSD le-au adus papusi

Cum vor functiona dezbaterile

Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 403 parlamentari din totalul de 466."Stimati colegi ai coalitiei, stimati colegi din PNL , fara modestie va spun ca acest buget e cea mai importanta realizare de cand am inceput aceasta guvernare. E primul buget al acestui mandat de 4 ani al unei guvernari de centru-dreapta si o sa ma asigur, alaturi de colegii mei, ca o sa fie o guvernare de succes care o sa aduca o viata mai buna pentru toti romanii. O sa reusim si vom aduce reforma si investitii", a spus premierul Florin Citu "Am tratat acest buget cu mare simt de raspundere si aici as vrea sa le multumesc colegilor din PNL pentru ca votul lor e cel care m-a desemnat premier , m-a onorat si ma responsabilizeaza. Este adevarat suntem o coalitie in Guvern, iar PNL are cea mai mare pondere in aceasta coalitie. E responsabilitatea mea sa ma asigur ca PNL se va achita de toate indatoririle acestei guvernari. Bugetul are doua elemente definitorii la care eu tin foarte mult - incepem reforma in toate cotloanele statului roman. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici. Si al doilea, drumul Romaniei e in Europa si alaturi de partenerii nostri din Alianta Nord-Atlantica. Garantam romanilor securitate. Recomand celor din PSD sa ia un pix si o foaie si sa ia notite, cei care stiu sa scrie, bineinteles", a declarat premierul.Parlamentarii PSD le-au oferit luni, premierului Florin Citu si presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Ludovic Orban si Anca Dragu, cate o papusa din plastic, ca forma de protest fata de decizia Guvernului de a bloca dublarea alocatiei de stat pentru copii."Astea sunt papusile pe care le-ati manevrat voi 30 de ani", a zis Ludovic Orban. Angajatii Camerei Deputatilor au luat papusile-bebelus de pe pupitrele oficialilor puterii. "Ma puneti in situatia sa le cer chestorilor sa repuna ordinea. Lasati circul deoparte", a adaugat Orban."A-lo-ca-tii, a-lo-ca-tii, a-lo-catii, au strigat parlamentarii PSD", premierul oprindu-se din discurs din cauza zgomotului creat.In replica, Lludovic Orban a facut apel sa respecte Regulamentul de functionare a sedintei plenului reunit."Fac apel sa respectati Regulamentul celor doua Camere. Probabil ca papusile pe care le-ati adus sunt papusile pe care le-ati manipulat 30 de ani in administratie si guvernare si papusile cu care i-ati confundat pe romani. Ma puneti in situatia de a cere chestorilor sa instituie ordinea si regulamentul in sala. Domnilor de la PSD va rog sa va comportati civilizat, sa lasati circul deoparte", a spus Orban.Cei de la PSD au inceput sa strige in sala cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii, iar premierul Citu le-a transmis ca probabil vor si ei alocatii."Romanii trebuie sa stie ca PSD tipa aici in parlament nu pentru ca nu sunt de acord cu el, ci pentru ca nu il inteleg. Sunt disperati si isi dau seama ca nu vor mai putea fura, timp de 4 ani de zile. Tipa si injura si pentru ca cineva are curajul in 30 de ani - ajunge", a conchis premierul.La dezbaterile generale asupra celor doua proiecte de buget, Guvernului i se aloca 50 de minute, iar grupurile parlamentare vor avea la dispozitie 78 de minute, cate 10 secunde pentru fiecare parlamentar.Astfel, PSD va avea la dispozitie 26 minute, PNL - 22 minute, Alianta USR PLUS - 13 minute, AUR - 8 minute, UDMR - 5 minute, minoritatile nationale - 3 minute si parlamentarii neafiliati - un minut, a informat Orban.Lucrarile se desfasoara cu prezenta fizica a parlamentarilor.Votul final asupra celor doua proiecte urmeaza sa fie dat marti.Comisiile parlamentare de buget-finante au dat raport favorabil celor doua proiecte, in forma in care acestea au fost transmise de Guvern. Nu a fost adoptat niciun amendament. Potrivit rapoartelor comisiilor, au fost respinse peste 3.500 de amendamente