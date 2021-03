Dacian Ciolos, despre certificatul de vaccinare: "Vei circula fara sa mai fii oprit la fiecare frontiera sa ti se verifice un document"

Ce va contine pasaportul de vaccinare

"Saptamana viitoare, cel mai probabil, Comisia Europeana va veni cu o propunere legislativa pentru crearea acestei platforme europene, la care se vor conecta statele membre si prin care se va emite acest certificat de vaccinare, de test negativ sau de test anticorpi, ca am trecut prin boala, ca sa poata circula liber cetatenii, indiferent de motivul pentru care circula. Nu va fi un pasaport, nu vor fi restrictii, ci va fi un certificat care sa faciliteze libera circulatie, fara sa mai fii oprit la fiecare frontiera sa ti se verifice un document", a declarat Dacian Ciolos intr-o interventie televizata.Pasaportul va contine informatii care vor indica daca o persoana a fost vaccinata impotriva Covid-19 ori daca s-a recuperat dupa boala sau daca a primit un rezultat negativ la test, rolul documentului fiind de a facilita calatoriile in spatiul comunitar inainte de vacantele de vara."Certificatul verde numeric, care va deveni propunere legislativa, va fi prezentat miercuri, 17 martie. Va contine informatii foarte precise, dar simple. Informatii care vor indica daca o persoana a fost vaccinata contra COVID-19, daca s-a vindecat de COVID-19 sau ca a primit un rezultat negativ la test. Certificatul va fi fie electronic, fie pe hartie pentru cei care nu vor sa-l aiba pe telefon, este dreptul lor. Va avea un cod QR, va fi gratuit, desigur, va fi in limba tarilor de origine, va exista traducere in engleza pentru deplasarile in alte state, va fi valabil in toate tarile Uniunii Europene", a mai spus Thierry Breton.Comisarul UE a precizat ca certificatul ar urma sa fie implementat inainte de inceputul verii, pentru a salva sezonul turistic."Trebuie sa apara acest certificat sanitar pana la finalul lui iunie, e un obiectiv bun. Este esential sa facem totul pentru a salva sezonul turistic", a continuat Thierry Breton.