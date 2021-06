Principalele promisiuni ale coalitiei de guvernare s-au impotmolit in negocieri

Desfiintarea SIIJ, la sertar

Pensiile speciale pentru primari

Conducerile sefiilor de la TVR si Radioul Public transate dupa negocierea pentru functii

Unul dintre cele mai discutate subiecte din anii trecuti, alegerea primarilor in doua tururi, pare ca a fost uitat in ultimele luni de catre liderii partidelor din coalitia de guvernare, cu toate ca in Parlament s-ar putea gasi cu usurinta o majoritate care sa voteze o astfel de initiativa. Potrivit coalitiei, subiectul ar urma sa fie transat de Comisia de cod electoral, dupa ce aceasta va fi pusa in functiune. La jumatatea lunii februarie, presedintele Senatului Anca Dragu anunta ca pe ordinea de zi este si infiintarea comisiei, insa parlamentarii au decis atunci ca nu este graba si au amanat votul. Comisia de cod electoral avea sa fie mentionata din nou abia pe 20 de aprilie, dupa criza demiterii lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, cand coalitia a semnat un nou protocol de colaborare. Cu toate astea, discutia despre alegerea primarilor in doua tururi a fost uitata din nou.O alta tema importanta a coalitiei a fost desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ). La inceputul lunii aprilie, Comisia juridica din Senat a votat in favoarea desfiintarii SIIJ, insa cu un compromis. Potrivit unui amendament depus de catre un reprezentant al minoritatilor, dosarele de la SIIJ ar urma sa fie trimise Parchetului General, si nu la DNA. La votul din Camera Deputatilor UDMR si ministrul Justitiei Stelian Ion au refuzat sa-si asume responsabilitatea pentru amendamentul respectiv si au dat vina unul pe altul. Desi proiectul pentru desfiintarea SIIJ a trecut de votul camerei, documentul trebuie sa treaca si de Senat, care este for decizional. In prezent insa, proiectul se afla la sertar pentru modificari."Anticipam la inceputul mandatului meu ca desfiintam intr-o luna SIIJ. Discutam in coalitie. Vom avea si un aviz preliminar pe aceasta chestiune a desfiintarii SIIJ din partea Comisiei de la Venetia. Sectia va fi desfiintata, problema e cand va fi desfiintata", a declarat marti, 8 iunie, ministrul Justiei Stelian Ion dupa ce Curtea Constitutionala (CCR) a anuntat ca infiintarea SIIJ este constitutionala si ca eliminarea sa poate fi facuta doar in Parlament.Coalitia de guvernare s-a impotmolit si la subiectul desfiintarii pensiilor speciale pentru primari. Cu toate ca un proiect in acest sens a ajuns la Comisia pentru drepturile omului, acesta a picat la inceputul lunii iunie, dupa ce proiectul a primit 6 voturi "pentru", dintre care 4 de la USR -PLUS. De cealalta parte, 18 parlamentari de la PSD PNL si UDMR s-au abtinut de la vot. "Ipocrizie nerusinata! In fata camerelor de filmat, parlamentarii PSD, PNL, UDMR spun ca vor echitate pentru pensionari, dar cand e vorba de masuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale, fac pasul inapoi. Noi nu renuntam, insa, pana cand nu terminam cu acest sistem rusinos care imparte romanii in speciali si ne-speciali", a transmis mai apoi USR-PLUS intr-un comunicat de presa.Presedintele PNL Ludovic Orban a venit apoi cu o replica precizand ca in prezent nu se platesc pensii speciale pentru primari si ca acest subiect va fi reglementat de noua lege a pensiilor."La ora actuala nu se platesc pensii speciale pentru primari. Deci, eu, ca premier , am prorogat in 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Codului administrativ si, de asemenea, guvernul Citu a prorogat intrarea in vigoare. Evident, in legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu. Stiti ca exista o activitate intensa la Ministerul Muncii. De asemenea, exista o comisie la nivelul coalitiei care pregateste, practic, reforma in domeniul pensiilor", a declarat Orban.Spre deosebire de celalte teme ale coalitiei, demiterea sefilor de la TVR si Radioul Public au fost duse la bun sfarsit, dupa mai multe luni in care PNL, USR-PLUS si UDMR nu s-au putut intelege asupra modului in care sa imparta cele doua conduceri. In cele din urma coalitia a decis ca din doua functii sa faca patru, astfel incat ambele institutii sa aiba cate doi sefi. Negocierile aveau insa sa mai dureze inca cateva saptamani, timp in care activitatea CNA era blocata de mai bine de trei luni, intrucat votul pentru numirea mai multor mandate a fost legata de respingerea rapoartelor de activitate ale TVR si a Radioului Public.O alta promisiune care urmeaza sa se fructifice este intarziere este interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Guvernul va aproba in sedinta de miercuri 9 iunie proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la varsta de 70 de ani in institutii publice, dar cu conditia suspendarii platii pensiei pe aceasta perioada.Cu toate astea, initiativa, care a fost adoptata de Guvern in prima lectura in urma cu mai bine de doua luni, trebuie sa treaca si de votul din Parlament. Iar in contextul in care parlamentarii vor intra in vacanta de la sfarsitul lunii iunie, cumulul pensiei si al salariului ar putea fi interzis, in cel mai fericit caz, abia la inceputul toamnei cand incepe noua sesiune parlamentara.