Citu: Am trimis la Presedintele Romaniei propunerea de la USR-PLUS pentru Ministerul Sanatatii, in persoana doamnei Ioana Mihaila VIDEO

"Astazi am primit nominalizarea de la colegii de la USR PLUS pentru Ministerul Sanatatii. Imediat am trimis-o catre presedintele Romaniei, in persoana doamnei Mihaila . Cred ca in cursul zilei de azi va depune juramantul si vom avea un ministru plin care sa preia acest portofoliu", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei Guvernului.