Cine este Fábián Gyula, propunerea UDMR pentru Avocatul Poporului. Fost procuror, acuzat ca este "amic" cu extremistii maghiari

Relatii cu extremisti maghiari

Marti, 18 mai, Csoma Botond a explicat pentru Maszol.ro ca UDMR il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului, motivand ca Gyula este un "lider echilibrat", cu un "CV impecabil". Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" al unor diverse organizatii extremiste maghiare, dupa ce, in 2007, acesta a intrat in atentia Consiliului Superior al Magistraturii. Fostul procuror participase la conferinta "Ungaria si Ardealul: doua tari - o singura natiune in Uniunea Europeana", pregatita de una dintre cele mai activa organizatii neoiredentiste maghiare - "Tinerii Marhiari din Ardeal", potrivit ziarulfaclia.ro. CSM s-a autosesizat in urma articolelor din presa locala si centrala legate de participarea, in cursul zilei de 25 mai 2007, a procurorului, alaturi de cei mai radicali ideologi ai miscarii autonomiste la dezbaterea de la Cluj-Napoca organizata sub egida politicianului ungar Kinga Gal, membru al partidului FIDESZ, condus de Viktor Orban CSM trimitea atunci o echipa de inspectori pentru a verifica respectarea de catre Gyula a normelor deontologice specifice profesiei de magistrat. In expunerea sa, Fabian Gyula, pe atunci procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, a vorbit despre autonomie din perspectiva dreptului international, mai noteaza sursa citata.