Marius Nicoara, propunerea USR pentru functia de subprefect in Alba, si-a retras candidatura pentru o "greseala reprobabila" de acum un deceniu

"Am luat, in aceasta seara, o decizie grea, dar necesara. Dupa o discutie cu colegii din USR Alba, am decis sa imi retrag candidatura pentru functia de subprefect al judetului. Este o decizie matura si corecta, pe care am analizat-o serios impreuna cu colegii si cu apropiatii mei. Motivul pentru care am decis sa ma retrag este ca, in urma cu 10 ani, am comis o greseala reprobabila: sub impulsul tineretii, am refuzat sa ma supun recoltarii de probe biologice", a explicat, intr-un comunicat transmis AGERPRES, Marius Nicoara.El a mentionat ca pentru aceasta fapta "a platit, la vremea respectiva", si apoi a fost reabilitat din punct de vedere legal, in prezent, cazierul sau judiciar fiind curat si fara interdictia de a ocupa o functie publica."Totusi, din cauza acestei fapte, care ar putea produce un prejudiciu de imagine partidului din care fac parte, am decis sa imi retrag candidatura pentru functia de subprefect. Am luat aceasta decizie si din respectul pe care il am fata de institutiile statului si fata de functia de subprefect, o demnitate publica de importanta deosebita", a afirmat Nicoara.Acesta le-a multumit colegilor sai de partid pentru increderea acordata."Sunt insa un om care cred in principii si valori, iar pe acestea imi fundamentez si decizia luata", a mai transmis avocatul, care i-a urat succes colegului care va fi nominalizat in locul sau.Unul din cele doua posturi de subprefect va reveni in Alba USR-PLUS, iar celalalt, UDMR , functia de prefect urmand sa ramana la PNL Avocatul Marius Nicoara a fost cel care a castigat competitia interna pentru functia de subprefect, in care s-au inscris trei persoane, in urma votului Biroului Politic Judetean al USR.In varsta de 36 de ani, Marius Nicoara este membru fondator al USR Alba si profeseaza ca avocat in Baroul Alba. Potrivit CV-ului sau, Nicoara a mai lucrat ca jurist la DGASPC Alba si, intre anii 2007 si 2012, a fost ofiter la Jandarmerie, pe postul de comandant de grupa.