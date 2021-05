USR Plus vrea sa "elibereze sportul". Ce propuneri s-au discutat in Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate

Propunerile au fost formulate de deputatul USR PLUS Tudor Pop, presedinte al Comisiei de Tineret si Sport din Camera Deputatilor, alaturi de vicepremierul Dan Barna "Eliberam sportul de COVID-19! Acesta nu este un slogan, ci o aspiratie realista avand in vedere impactul campaniei de vaccinare din Romania. Sportul a suferit deja prea mult in acest 1 an si jumatate, iar acum avem in sfarsit instrumentele sa schimbam in bine aceasta stare de fapt. Cred cu tarie ca putem aduce sportul romanesc si mai aproape de revenirea la normalitate, de aceea am lansat o invitatie intregii miscari sportive nationale pentru a se alatura si sprijini acest demers. Totodata, cred ca miscarea sportiva din Romania trebuie sprijinita si sustinuta mai mult si mai clar de catre actuala coalitie de guvernare in depasirea problemelor financiare si organizatorice generate de pandemie. Astazi, am facut un pas hotarat in aceasta directie", declara deputatul USR PLUS Tudor Pop.Masurile propuse de USR Plus:- Permiterea accesului in baze sportive a persoanelor vaccinate cu ambele doze si a celor cu rezultat negativ in urma unui test RT-PCR efectuat in ultimele 24 de h.- Impunerea acelorasi conditii de acces (vaccinare sau test RT-PCR negativ efectuat in ultimele 24h) si personalului organizator in baza sportiva in ziua competitiilor sportive; fara respectarea acestei reguli, structura sportiva gazda nu va putea permite accesul spectatorilor in tribune.- Anularea obligativitatii efectuarii de teste pentru detectarea COVID-19 in cazul membrilor staff-urilor tehnice si sportivilor cares-au vaccinat cu ambele doze.