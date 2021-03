AUR fata de restrictionarea circulatiei: "S-a constatat ca virusul se manifesta cu cea mai mare violenta intre orele 22:00 - 23:00"

"Noutati de la Circul Globus, cunoscut si sub denumirea de Guvern al Romaniei: In urma unor analize stiintifice foarte serioase, s-a constatat ca virusul se manifesta cu cea mai mare violenta intre orele 22:00 - 23:00. Asadar, de acum incolo, stingerea se va da la ora 10 seara", se arata in postarea AUR. Florin Citu afirma cu tarie: "Va fi adoptata masura ca circulatia dupa ora 22.00 sa fie restrictionata. Restrictia aceasta va face diferenta, veti vedea". Acum putem dormi linistiti, Guvernul a identificat si problema si solutia.Acest spectacol cu bufoni ar fi hilar, daca nu am plati biletul de intrare cu pretul libertatii noastre", mai scriu reprezentantii AUR.Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, c ondamna "elogiile" aduse de reprezentanti ai AUR victimelor Holocaustului si subliniaza ca va face toate demersurile pentru sanctionarea acestor derapaje.