PSD a depus motiunea simpla "O Romania in agonie cu Nasui la Economie"

Senatorul PSD Lucian Romascanu a anuntat, in plenul Senatului, depunerea motiunii simple. Conform articolului 66 din Regulamentul Senatului , subsemnatii, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, va inaintam o motiune simpla cu titlul 'O Romanie in agonie cu Nasui la economie', adresata ministrului Economiei, Claudiu Nasui", a precizat Romascanu.De altfel, dupa cum declara presedintele PSD, Marcel Ciolacu , decizia de a depune o motiune impotriva ministrului Economiei a fost luata in Biroul Politic National al formatiunii. "Motivele - blocarea masurii 3, fonduri europene, 478 de milioane de euro in acest moment blocate din cauza faptului ca domnul ministru a gasit de cuviinta sa isi faca un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor", a sustinut Ciolacu.