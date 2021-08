Cinci formaţiuni politice au semnat un acord de colaborare pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand

Protocolul de colaborare este încheiat cu Partidul Pro România Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - PPUsl, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor ( ALDE ) şi Partidul Ecologist Român ( PER ).Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat că în mod „categoric se strâng semnăturile pentru demiterea doamnei Clotilde Armand ” şi că, până acum, au fost adunate 20.000 de semnături, dar că ţinta este de 60.000.Principalele obiective ale documentului sunt: „valorificarea, în domeniul organizării şi desfăşurării referendumului pentru demiterea primarului Sectorului 1 din Bucureşti, a potenţialului componentelor umane, etice, profesionale, existente în cadrul fiecărei părţi, înlăturarea în mod democratic a primarului Clotilde Armand , precum şi participarea, în comun, la promovarea spiritului civic şi a valorilor democraţiei şi statului de drept, corelate cu interesele locuitorilor din Sectorul 1”, potrivit unui comunicat de presă al PSD.Părţile au constatat, printre altele, „modul în care a fost acaparată în septembrie 2020 administraţia publică locală - Primăria Sectorului 1 Bucureşti, acţiunile ulterioare ale candidatului USR PLUS la primăria Sectorului 1, iniţiate alături de alţi membri ai USR PLUS , care au intrat ilegal în sala Biroului Electoral de Sector 1 în care se aflau sacii cu voturi, elemente ale anchetei procurorilor în desfăşurare care au apărut în spaţiul public şi au fost preluate ca ştiri pe toate canalele media şi care întăresc faptul că sunt indicii certe că au fost fraudate alegerile din 27 septembrie 2020 în Sectorul 1, Bucureşti, incapacitatea administrativă a primarului validat al Sectorului 1 de a-şi exercita atribuţiile funcţiei, încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale impuse de normele sanitare şi de mediu, spaţiul urban lăsat în degradare, neglijarea intenţionată a sănătăţii publice în plină pandemie prin care pune în pericol sănătatea cetăţenilor, aceştia fiind expuşi la focare de infecţie în spaţiul public”.Conform angajamentului luat în protocol, fiecare parte colaborează şi eficientizează comunicarea la nivel central şi local, în vederea atingerii obiectivelor asumate, şi îşi va mobiliza complet toate resursele pentru a colecta un număr cât mai mare de semnături necesare pentru iniţierea referendumului.Mai mult, fiecare parte îşi va mobiliza complet toate resursele pentru a asigura participarea la referendum a unui număr cât mai mare de cetăţeni cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1, pentru a asigura pragul minim legal pentru validarea consultării populare, se mai precizează în documentul semnat de liderii celor cinci formaţiuni.„Părţile semnatare ale protocolului vor monitoriza în mod activ şi continuu imparţialitatea membrilor oficiului electoral din Sectorul 1, corectitudinea desfăşurării votului şi respectarea întocmai a legii în procesul de numărare a voturilor şi de stabilire a rezultatului final al referendumului. Părţile vor putea organiza acţiuni comune de propagandă pentru promovarea necesităţii organizării şi desfăşurării referendumului, precum şi pentru popularizarea beneficiilor demiterii lui Clotilde Marie Brigitte Armand din funcţia de primar al Sectorului 1 Bucureşti. Conflictele publice între membrii partidelor, precum şi atacurile publice împotriva unor colegi sau a unui partid semnatar al prezentului protocol nu sunt permise”, se mai mentionează în protocolul de colaborare.