PSD acuza guvernarea ca a "furat" 2,1 miliarde de lei din "buzunarele copiilor"

"2,1 miliarde lei este suma furata de Coalitia PNL UDMR din buzunarele copiilor, prin anularea cresterii alocatiilor. PSD condamna ferm decizia premierului Citu care a anuntat ca guvernul nu va acorda cea de a doua transa de majoare a alocatiilor copiilor, prevazuta pentru 1 iulie. Inainte de alegerile din 2020, Citu si Orban i-au mintit in fata pe parinti si pe copii, carora le promiteau ca vor esalona dublarea alocatiilor adoptata de PSD in cinci transe semestriale egale. Dupa ce au primit votul multor cetateni care au crezut in aceasta promisiune, Guvernul Citu si majoritatea PNL-USR-UDMR au anulat transele cuvenite copiilor. Este practic un furt din buzunarele copiilor", a transmis PSD intr-un comunicat de presa.Conform proiectului de lege adoptat deja de majoritatea din Senat a PNL-USR-UDMR, vor fi anulate doua din cele 5 transe promise de PNL inainte de campania electorala, respectiv transa 3, prevazuta pentru 1 iulie 2021 si transa 4 pentru 1 ianuarie 2022, amintesc social-democratii. PSD transmite ca se va opune "acestui furt national din banii copiilor"."Prin aceste modificari, Coalitia PNL-USR-UDMR fura din buzunarele copiilor suma totala de 2,1 miliarde, pe care ar fi trebuit sa le plateasca in intervalul 1 iulie 2021-1 iulie 2022. Prin neacordarea transelor promise, Citu si Orban fura la fiecare copil cu varsta intre 2 si 18 ani cate 522 lei, iar de la fiecare copil sub 2 ani sau cu dizabilitati cate 1.044 lei! Tot in campania electorala, PNL si USR promiteau, pe toate vocile, ca imediat dupa alegeri vor taia de la pensiile speciale si vor da banii la copii. Dupa 6 luni de guvernare, nici nu au taiat pensiile speciale - dimpotriva tocmai au amanat pentru finalul lui 2023 - dar nici nu au mai dat majorarile promise copiilor", transmite PSD.Potrivit sursei citate, PSD se va opune "acestui furt national din banii copiilor"."Saptamana viitoare PSD va depune in Parlament un proiect de lege pentru cresterea imediata a alocatiilor la nivelul stabilit prin lege inca din ianuarie 2020. De atunci si pana in prezent Guvernele Orban si Citu au refuzat in permanenta sa aplice cresterea prevazuta de lege si i-au mintit in permanenta pe copii si pe parinti. Conform proiectului de lege ce va fi depus de PSD, alocatiile vor creste imediat dupa adoptare de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati", conchid social-democratii.