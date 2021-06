Temerile unui fost ministru PSD: "Gasca lui Citu pregateste vanzarea pe nimic a unor obiective strategice"

"Gasca lui Citu, cu 'oamenii noi' gata sa apese pe butoane, pregateste vanzarea pe nimic a unor obiective strategice ale statului roman. Pe nimic pentru stat! In conditiile in care transportul aerian a inceput sa isi revina dupa perioada extrem de grea a pandemiei, Ministerul Transporturilor trimite in somaj tehnic 50% din personalul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA. De ce acum, cand zborurile se reiau, Aeroportul 'Henri Coanda' are cateva intervale orare in care este sub presiune, se aglomereaza, iar indicatorii economici sunt in crestere? E simplu, cand ceva merge prost, se vinde mai ieftin", a scris Razvan Cuc pe Facebook Parlamentarul a adaugat ca un fapt similar se petrece in Sanatate."Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care va creste alocarea de fonduri din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate catre operatorii privati din Sanatate. Adica nu va mai evacua nimeni Spitalul Foisor, pentru ca Guvernul va da bani spitalelor private. In loc sa pui pe picioare reteaua de sanatate platita de toti romanii, Guvernul-foarfeca se pregateste sa livreze 250 de milioane de euro catre privatii la care au acces numai cei care isi pot permite. Sa fiu bine inteles: e nevoie si de servicii private in Sanatate . Dar nu acoperite din banii tuturor! Si nu in detrimentul sanatatii publice", a precizat senatorul PSD Neamt.Fostul ministru al Transporturilor a adaugat ca ministrii USR PLUS au introdus in Programul National de Redresare si Rezilienta crearea unei agentii care sa controleze toate investitiile din Sanatate."Trecem peste faptul ca liberalii nu au citit marele plan scris de ministrul Ghinea, dar o astfel de masura le asigura celor de la USR accesul la banii pentru construirea celor 3 spitale regionale si a altor 30 de spitale judetene sau municipale", a explicat Razvan Cuc.Parlamentarul social-democrat a criticat si decizia Guvernului de a nu majora alocatiile copiilor anul acesta.