PSD ar urma sa demita Guvernul abia la toamna. Motiunea depusa luni, votata in septembrie

Prin documentul "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata", membrii PSD critica PNL pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 si pentru situatia finantelor publice."Au fost discutii despre data de 7 septembrie. Miercuri vom avea o sedinta CEx si vom stabili exact", sustin sursele citate.Social democratii ar incerca, astfel, sa evite problemele de neconstitutionalitate, dat fiind ca in Constitutie se mentioneaza ca motiunea de cenzura poate fi initiata o singura data pe sesiune parlamentara.Liberalii interpreteaza faptele prin prisma faptului ca in sesiunea extraordinara, adica situatia in care se afla acum Parlamentul, nu poate fi adoptata o motiune de cenzura adresata Guvernului. Ludovic Orban a declarat luni, 17 august, ca "nicio motiune de cenzura, in ultimii 30 de ani, nu a fost depusa in vacanta parlamentara"."Si-au pierdut complet busola, nu mai sunt in stare sa citeasca constitutia", a mai declarat Premierul.In textul motiunii, PSD le reproseaza guvernantilor ca au impus restrictii pe care nu le-au respectat, facand referire la poza cu Klaus Iohannis , in care apare fara masca, la sedinta Consiliului European din iunie. Acestia reproseaza si situatia finantelor publice, sustinand ca "Guvernarea PNL este o guvernare pe datorie".