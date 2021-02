PSD cere amanarea unor proiecte legislative care stau in sertare de peste 10 ani. "Este incredibil sa vrei sa tergiversezi proiecte atat de vechi"

"Azi, printre altele, dezbatem un proiect din 2009 depus de PDL - Pl-x nr. 433/2009 - propunere legislativa de modificare si completare a art.82ยน din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei", a scris Cristian Bacanu, membru in Comisia Juridica, pe Facebook "Spre uluirea tuturor, PSD a cerut amanarea discutarii proiectului vechi de 12 ani. Mi se pare incredibil sa vrei sa tergiversezi un proiect atat de vechi care, in mod evident, trebuie respins pentru ca nu mai are nicio legatura cu actualul context legislativ ", a mai scris acesta.O alta propunere legislativa care e veche de 11 ani este legata de insolventa persoanelor fizice.