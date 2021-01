PSD cere redeschiderea scolilor. Alexandru Rafila: "Amanarea cu inca o luna a deschiderii scolilor nu este sanatoasa nici pentru copii, nici pentru parinti, nici pentru economia nationala"

"Cifrele publicate in ultimele saptamani de Ministerul Sanatatii arata o scadere a incidentei infectiei. Acest lucru, in mod evident, nu are niciun fel de corelatie cu aceasta masura de amanare a deschiderii scolilor. PSD cere in mod clar redeschiderea scolilor odata cu terminarea vacantei scolare pentru amanarea cu inca o luna a deschiderii scolilor nu este sanatoasa nici pentru copii, nici pentru parinti, nici pentru economia nationala. Parintii nu pot munci daca stau acasa cu copiii", a declarat Alexandru Rafila.In plus, Alexandru Rafila declara ca decizia ar trebui sa fie luata la nivel local, in functie de evolutia pandemiei in fiecare zona."Luam masuri uniform, in toata tara facem la fel, dar avem situatii foarte diferite intre judete, orase, scoli. (...) Uniformitatea deciziei in conditiile din care, din punct de vedere epidemiologic, sunt diferite situatiile mi se pare nesanatoasa. Solicitarea noastra foarte clara, ferma, este ca scoala, cel putin scolile primare si gradinitele, sa inceapa asa cum este planificat, in 11 ianuarie, nu in 8 februarie", a adaugat Alexandru Rafila.Citeste si: Focar de COVID-19 la Primaria Timisoara