PSD, critici dure cu privire la gestionarea pandemiei: "Iohannis si-a adus la putere Guvernul sau plin de nevolnici si s-a retras in "Foisorul" sau de la Cotroceni"

"Iohannis si-a adus la putere Guvernul sau plin de nevolnici si s-a retras in << Foisorul >> sau de la Cotroceni, mut si surd la durerile romanilor. Asista absent cum o putere total incompetenta duce tara spre o tragedie colectiva!Sute de pacienti sunt evacuati noaptea din spital, haotic si inuman, ca sa obtina locuri libere la ATI, desi ei ne spun oficial ca revenim la normalitate.Romania tocmai a trecut de un milion de infectati cu COVID si 25.000 de decese, iar pandemia pare scapata de sub control. Niciun politician de la guvernare nu-si asuma vreo raspundere pentru asemenea dezastre.Ghinionul Romaniei este ca toate aceste drame se intampla in week-end, iar anul acesta - in mod special - sezonul prezidential de ski s-a prelungit pana in mai!", arata o postare de duminica pe pagina de Facebook a PSD. Si deputatul PSD, Alexandru Rafila , a criticat sambata, 10 aprilie, modul in care Ministerul Sanatatii gestioneaza pandemia de coronavirus si, ceea ce el a numit, o lipsa de planificare si viziune in luarea unor masuri proactive pentru controlul crizei sanitare. Acesta a subliniat ca desi numarul infectarilor scade, numarul pacientilor internati la ATI creste inexplicabil.