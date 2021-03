Deputatul Daniel Suciu: PSD va decide luni daca sesizeaza Curtea Constitutionala pe tema bugetului

Daniel Suciu a declarat, la RFI, ca PSD va stabili luni daca sesizeaza CCR pe tema bugetului pe 2021. Luni avem sedinta de Birou Politic National si vom lua decizia in forurile statutare. Nu este o decizie simplu de luat. Motive sunt extrem-extrem de multe si va dau un singur exemplu, celebra anexa 703, care nu a existat niciodata, nu exista nici o fundamentare legala pentru introducerea acestei anexe, 98% din bani sunt dati exclusiv pentru unitati administrativ-teritoriale conduse de PNL si USR, in conditiile in care administratiile locale conduse de PSD cu adevarat au fost pedepsite de catre actuala guvernare", a afirmat Suciu.Intrebat daca guvernarile PSD nu au procedat la fel , deputatul a raspuns: "Nu, va spun cu certitudine. Eu am fost timp de zece luni ministrul Dezvoltarii Regionale si niciodata nu am facut asa ceva".Daniel Suciu a criticat faptul ca niciun amendament al Opozitiei la bugetul pe 2021 nu a fost acceptat."E pentru prima data cand nici macar un amendament, nici macar amendamente de corelare pe tehnica legislativa nu au fost aprobate. Cred ca e profund nesanatos pentru democratia noastra", a spus deputatul PSD.Camera Deputatilor si Senatul au adoptat marti proiectul legii bugetului de stat pe 2021, in forma initiata de Guvern, nefiind adoptate amendamente.