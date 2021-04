Reactia PSD la actiunea de demolare a chioscurilor de la metrou: "Politicienii USR-PLUS au scos ranga in razboiul lor cu politicienii"

"Politicienii USR -PLUS au scos ranga in razboiul lor cu bucurestenii ! Demolarea chioscurilor de la statia de metrou Stefan cel Mare, de astazi, este inca o dovada a dispretului absolut pe care ministrul Drula de la Transporturi si colegii sai din USR-PLUS il au pentru bucuresteni!Azi bucurestenii l-au vazut pe primarul sectorului 2 manandu-si personal fortele in lupta cu spatiile comerciale si pe directorul Metrorex cu ranga in mana! Paziti de Politia Locala a sectorului 2, acestia au luat cu asalt magazinele din statia de metrou. Unele nu fusesera nici macar golite, aveau marfa inauntru", a afirmat Razvan Cuc.Senatorul PSD Neamt a adaugat ca a fost un "abuz" ce s-a intamplat, miercuri, in statia de metrou Stefan cel Mare."Dincolo de toate relatiile comerciale dintre Metrorex si proprietarii afacerilor din statiile de metrou (sindicalisti sau nu, nu are nicio importanta), o astfel de actiune cum este demolarea fortata poate avea loc doar dupa ce a fost incuviintata de o instanta de judecata si numai in prezenta unui executor judecatoresc.Altfel este un abuz grosolan! Faptul ca singurul primar care a raspuns invitatiei domnului Drula ii este coleg de partid spune multe despre aceasta actiune. In sectorul 2 sunt doar trei statii de metrou, in celelalte sectoare sunt mai multe. De ce s-a grabit primarul acesta sa intervina? De ce nu se intampla la fel in celelalte sectoare? Pentru ca, in afara de sectorul 1, celelalte sectoare din Bucuresti nu au primar userist", a mai spus Razvan Cuc.Fostul ministru al Transporturilor a explicat ca demolarea spatiilor comerciale s-a facut doar in baza unei decizii de primar."Cum a justificat acest domn, Radu Mihaiu , demolarea? A emis o decizie de primar! Apoi a pus-o imediat in executare. Nu a trecut-o nici macar prin filtrul Consiliului Local. Daca domnul Drula i-a dat ordin, domnul Mihaiu s-a executat si a trecut la operatiunea "ranga"!", a sustinut fostul ministru PSD.Senatorul PSD Neamt a subliniat ca situatia de la metrou este si una sociala, avand in vedere ca in spatiile comerciale lucreaza circa 1.600 oameni."Dincolo de barbaria celor intamplate azi la metrou, mai trebuie adaugat ceva. In spatiile comerciale din statiile de metrou lucreaza foarte multi oameni. Asociatia lor spune ca in jur de 1.600. Demolarea inceputa azi inseamna lipsirea a 1.600 de familii de un venit care le asigura supravietuirea. La ce pot spera acesti oameni cu un guvern care nu a facut nimic pentru romanii afectati de pandemie?Un guvern sub care economia romaneasca face, pe zi ce trece, pasi spre mormant! Va da domnul primar o decizie prin care le va asigura banii pentru mancare sau medicamente? Le va da locuri de munca la firma sa de IT??? Nu, USR-PLUS nu face si nu va face nimic pentru romani. Dimpotriva! Asa cum spunea ministrul Drula: legea e lege pentru toti, dar sigur nu se referea la el si la colegul lui primar de la sectorul 2", a mai afirmat senatorul PSD Razvan Cuc.