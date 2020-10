PSD: "Orban si gasca lui ameninta din nou toata tara cu restrictii"

"Orban si gasca lui sunt izolati total de problemele reale ale romanilor, de la educatie pana la locuri de munca! Dupa ce au scapat total de sub control pandemia, guvernarea Dreptei Unite a atins pragul starii de urgenta definit chiar de propriul ministru al Sanatatii. Au vrut alegeri cu orice pret fiindca nu ei, ci - din pacate - romanii achita factura iresponsabilitatii lor politice. Acum, fac fix ce stiu mai bine: ameninta din nou toata tara cu restrictii!", arata o postare de luni pe pagina de Facebook a PSD.Sursa mentionata adauga ca "Iohannis, Orban & Co se declara satisfacuti, nu le pasa ca milioane de romani sunt condamnati sa sufere".Vicepremierul Raluca Turcan considera ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii pandemiei de coronavirus. Turcan a mai precizat ca lasa de dorit conformarea purtarii mastii de protectie in institutii publice si a cerut directiilor de sanatate publica sa faca controale.Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca, in cazul in care tot creste zilnic numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, atunci creste si riscul aparitei unor noi restrictii. El a adaugat ca Guvernul nu vrea sa impuna noi restrictii, de aceea a reiterat mesajul pentru romani de a respecta regulile de protectie sanitara - purtarea mastii, respectarea distantei sociale si dezinfectarea mainilor.