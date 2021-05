PSD, raspuns pentru Florin Citu: "Campania de vaccinare nu ar fi esuat daca premierul ar fi tinut cont de apelul la un pact national pe sanatate"

"PSD considera ca declaratia prim-ministrului Florin Vasile Citu prin care neaga asumarea anterioara a unor tinte de vaccinare reprezinta o minciuna sfruntata si o fuga penibila de raspundere in fata esecului inregistrat de Guvern in privinta modului in care a gestionat aceasta campanie . In mod cert, campania de vaccinare nu ar fi esuat, daca premierul Citu ar fi tinut cont de apelul la un "Pact national pe sanatate", facut de presedintele Marcel Ciolacu in luna noiembrie 2020, sau daca macar ar fi dat curs solutiilor propuse de PSD in urma cu o luna pentru accelerarea vaccinarii, inclusiv in mediul rural, ignorat pana atunci de guvernanti", se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, AGERPRES de PSD.Acest partid "ii reaminteste" premierului declaratiile sale din luna aprilie, prin care "santaja populatia" ca daca nu se va vaccina in numarul vizat de guvernanti, nu se va bucura de relaxarea restrictiilor din pandemie."Astfel, in data de 5 aprilie, premierul Citu spunea ca 'pana la finalul lunii mai, in cel mai pesimist scenariu sa avem aproape 5 milioane de persoane si intr-un scenariu optimist 6,3 milioane de persoane vaccinate '. De asemenea, seful politic al premierului, presedintele Klaus Iohannis , spunea cat se poate de clar, in data de 13 mai, care sunt tintele de vaccinare: 'Ne propunem ca de la 1 iunie sa avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie - 6 milioane, la 1 august - 7 milioane de persoane vaccinate'.Este incalificabil ca prim-ministrul Romaniei sa minta in fata o natiune intreaga sustinand acum ca nu si-ar fi propus nicio tinta cantitativa privind vaccinarea. Acesta este inca un motiv serios pentru depunerea si votarea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Citu. Toate aceste mistificari, alaturi de care trebuie mentionat si plagiatul pe care e construita noua campanie de informare lansata ieri de premier , nu fac decat sa erodeze si mai mult increderea populatiei in actiunile si mesajele Guvernului privind vaccinarea", se mai arata in comunicat.Reactia PSD vine dupa ce premierul Citu a acuzat principalul partid de opozitie ca nu s-a implicat deloc in promovarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Premierul Florin Citu a afirmat, joi, ca nu i-a vazut pe primarii PSD sau liderii sociali-democrati ca se implica in campania de vaccinare , dimpotriva, acestia au criticat "de pe margine" si i-a transmis presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, ca trebuie sa sustina aceasta campanie, pentru ca este "a tuturor romanilor"."Acum campania merge in tara, aducem vaccinul aproape de fiecare roman si am vorbit cu prefectii, presedintii de Consilii Judetene, primari. As vrea sa fac un apel la toti primarii, nu doar din PNL , pentru ca si primarii PSD trebuie sa se implice in aceasta campanie, nu doar sa stea pe margine si sa critice campania de vaccinare. Pana acum nu am vazut vreun lider al PSD care sa mearga intr-un centru de vaccinare si sa promoveze campania de vaccinare. Nu i-am vazut. I-am vazut tot timpul criticand campania de vaccinare, criticand cifre, dar nu i-am vazut sa mearga intr-un centru de vaccinare si sa spuna: veniti sa va vaccinati.Eu nu am vazut pe cineva din opozitie. Aceasta campanie de vaccinare este a tuturor romanilor, daca vreti sa avem succes, nu se poate face cand jumatate din primarii din Romania, care sunt ai PSD, sa nu participe la campania de vaccinare, sa stea doar pe margine", a afirmat Citu, la B1Tv.El a spus ca provocarea pentru clasa politica este sustinerea campaniei de vaccinare."Nu am vazut niciunul dintre liderii opozitiei, unii chiar sunt impotriva - avem lideri ai opozitiei din Parlament, oameni care sunt impotriva vaccinarii - dar liderul celui mai mare partid de opozitie din Parlament nu l-am vazut sa mearga sa faca campanie de vaccinare. Si asta este provocarea pentru clasa politica din Romania. Cu totii trebuie sa facem campanie in Romania si ar trebui, domnule Ciolacu, sa mergeti si dumneavoastra sa sustineti aceasta campanie de vaccinare", a adaugat Citu.