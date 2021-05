Ciolacu anunta ca PSD intra in greva parlamentara daca prezentarea PNRR nu va fi pe ordinea de zi

"Citu si Orban vor sa blocheze toata Europa . Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, asa cum este normal. Polonia, Spania, Italia si Franta au prezentat PNRR-ul in Parlament. Daca maine, in Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra in greva parlamentara", a scris Ciolacu, marti, pe Facebook El sustine ca "romanii trebuie sa afle adevarul" cu privire la subiecte precum "inghetarea" pensiilor, salariilor si a alocatiilor."De ce vor Citu si Orban sa ascunda PNRR? Cum vor explica la Bruxelles blocarea intregii Europe doar pentru ca nu sunt in stare sa aiba o prezentare publica a unui plan care va afecta Romania pentru urmatorii 5 ani? Romanii trebuie sa afle adevarul legat de inghetarea pensiilor, salariilor si a alocatiilor, de cresterea taxelor si impozitelor pentru firme, precum si faptul ca agricultura romaneasca va primi... zero lei pentru irigatii!", precizeaza liderul PSD.