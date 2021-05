PSD sustine ca masurile de relaxare de la 1 iunie contin prevederi discriminatorii fata de persoanele nevaccinate si cere eliminarea lor imediata

"PSD someaza Guvernul sa revizuiasca imediat decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care contine numeroase elemente de discriminare a unor largi categorii de cetateni, contrar principiilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. Atata timp cat in Romania nu exista nicio lege adoptata de Parlament care sa prevada obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19, orice discriminare pe acest criteriu este ilegala si neconstitutionala. Interzicerea participarii persoanelor nevaccinate la evenimente cu un numar mai mare de persoane decat cel precizat in decizia CNSU, chiar daca acestea au fost testate negativ sau au fost imunizate prin boala, este o abordare neconstitutionala si anti-europeana", se arata intr-un comunicat de presa al PSD.Potrivit social-democratilor, in "toate" abordarile adoptate la nivelul Uniunii Europene se asigura "un tratament egal" pentru persoanele care indeplinesc cel putin unul dintre cele trei criterii: vaccinare, test negativ, imunizare prin boala. Seful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, 27 mai, dupa sedinta de Guvern, ca nu se pune problema de distriminare prin aplicarea de masuri diferentiat pentru persoanele vaccinate si cele nevaccinate, intrucat exista suficient vaccin, oricine se poate vaccina si este o decizie de sanatate publica."Daca nu aveamn suficient vaccin, daca nu aveam acces la vaccin, atunci era o problema, dar vaccin exista, doze sunt, totul exista, asta inseamna ca oricine poate sa mearga sa se vaccineze, nu mai exista limite. De aici nu mai este problema de discriminare, ci este o masura de sanatate publica", a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, Raed Arafat , intrebat daca nu este discriminare aplicarea diferentiaa de masuri pentru persoanele vaccinate si cele nevaccinate.Raed Arafat a precizat ca exista trei variante: vaccinarea, prezentarea de test negativ de coronavirus sau trecere prin boala, atunci cand se participa la un eveniment.