PSD Iasi cere demisia sefului Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad, dupa angajarea unei chelnerite ca inginer

Pop: Cate astfel de cazuri mai sunt?

Chelnerita devenita inginer

Maricel Popa a spus ca tot ce se intampla in aceasta perioada la Iasi "frizeaza ridicolul" si ca in fiecare zi "actuala guvernare locala este acuzata fie de luare de mita, fie de abuz in serviciu, fie de angajari ridicole sau de politizarea institutiilor statului prin infiltrarea membrilor de partid "."Subiectul momentului il constituie felul in care vremelnicii lideri PNL inteleg sa politizeze institutiile statului. Sunt siderat de modul in care, la Iasi, directorul unei institutii deconcentrate care functioneaza in cadrul Administratiei Nationale a Apelor Romane, Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, Petru Avram, comite abuz dupa abuz. Pe de o parte, isi bate joc de specialistii in domeniu, pe de alta parte, promoveaza pe functii publice, oameni de partid, care nu au nici cele mai vagi cunostinte in domeniu. Ii cer in mod imperativ demisia si sa prezinte scuze tuturor iesenilor de buna credinta pentru modul discretionar in care a actionat", a spus liderul PSD Iasi, Maricel Popa.El a sustinut ca nu este posibil sa dai afara un inginer tehnic, cu 25 de ani de experienta in domeniu, si sa angajezi la departamentul pentru situatii de urgenta si calamitati o persoana care nu stie nimic despre specificul activitatii."Mai putin conteaza ca a fost chelnerita. E un loc de munca cinstit, dar cum sa te ocupi tu de inundatii si sa nu stii in ce se masoara debitul, care e malul stang, care e malul drept al unui rau? Cate astfel de cazuri mai sunt, de care nu aflam? Este greu de inteles acest nou mod de a face administratie si politica", a mai spus seful PSD Iasi, Maricel Popa.Totodata, Popa i-a acuzat pe liberali ca au transformat Iasiul din capitala culturii in "capitala penalilor"."Imi pare rau ca Iasiul a ajuns acum de rasul tarii. Mai intai din cauza ministrului tabla, apoi a primarului Skoda si acum din cauza liberalului de la Apele Romane. Sper ca institutiile abilitate ale statului sa isi faca treaba in acest sens. Sper ca toti cei in cauza sa aiba un dram de demnitate si sa renunte la functiile pe care le detin", a afirmat seful PSD Iasi, senatorul Maricel Popa. O fosta chelnerita la un bar din Iasi a fost angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, la departamentul care se ocupa de apararea inundatiilor, fara a avea o minima pregatire in domeniu, a dezvaluit in urma cu cateva zile recorder.ro.Un inginer din institutie a povestit reporterilor ceea ce se intampla, dand ca exemplu situatia Simonei Iancu, angajata la ABA Prut-Barlad, fara sa stie sa deschida macar un calculator.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook , ca a cerut corpului de control sa investigheze situatia de la Apele Romane Iasi, unde o fosta chelnerita a fost angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad , la departamentul care se ocupa de apararea inundatiilor, fara a avea o minima pregatire in domeniu.