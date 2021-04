PSD Iasi cere demisia lui Costel Alexe de la sefia Consiliului Judetean: "Penalii trebuie sa isi vada de dosarele lor"

Liderul filialei judetene Iasi a PSD, senatorul Maricel Popa, califica drept inacceptabil ceea ce se petrece la Iasi si cere demisia sefului CJ, liberalul Costel Alexe, dupa ce DNA l-a plasat sub control judiciar. Curg dosarele penale pentru presedintele Consiliului Judetean, primarul Iasului si alti acoliti penelisti. Costel Alexe tocmai a fost instiintat de DNA ca este inculpat in dosarul in care este acuzat de luare de mita si a fost plasat sub control judiciar. Daca mai are macar o farama de onoare si decenta trebuie sa isi dea imediat demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean.Ajunge cu minciunile, ipocrizia si hotia. Demisia este singura solutie pentru ca banii publici sa poata fi gestionati fara sa existe suspiciuni. Este ca si cum am pune acum lupul paznic la oi. Penalii trebuie sa isi vada de dosarele lor, nu sa cheltuiasca banii iesenilor", afirma seful PSD Iasi, Maricel Popa.Totodata, presedintele PSD Iasi anunta ca va discuta cu grupul consilierilor judeteni social-democrati despre posibilitatea ca acestia sa nu mai voteze niciun proiect de hotarare propus de Costel Alexe."Vom analiza posibilitatea ca, incepand cu urmatoarele sedinte ale Consiliului Judetean, grupul consilierilor judeteni sa nu mai voteze niciun proiect de hotarare propus de Alexe. De asemenea, trebuie clarificata pentru ieseni masura controlului judiciar. Ce inseamna? Va trebui sa mearga Alexe la politie zilnic sa dea cu subsemnatul , va avea voie sa intre in contact cu reprezentanti ai ministerelor? Va avea voie sa mai intre in ministerul Mediului? In aceste conditii, isi va mai putea exercita Costel Alexe functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi? Cred ca un pas in spate este singurul lucru pe care il mai poate face pentru ieseni", sustine Maricel Popa.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe, a anuntat ca a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. El a afirmat ca s-a autosuspendat de la conducerea PNL Iasi. Reprezentantii DNA au precizat ca Alexe a fost pus sub control judiciar pana in 25 iunie, alaturi de o persoana din conducerea unei societati comerciale cu activitate in siderurgie, cei doi avand, intre altele, obligatia de a nu parasi tara.