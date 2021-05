PSD critica din nou coalitia de la putere: "Guvernarea Citu - Iohannis, identica cu guvernarea pedelista Boc - Basescu!" VIDEO

"Politicile promovate de PNL USR si UDMR sunt exact aceleasi de acum 11 ani: atac asupra bugetarilor, divizarea societatii, banii publici folositi pentru << investitii >> in conturile firmelor de casa si eterna << reformare >> a sistemului de pensii pentru a-l face << sustenabil >> Citu a copiat de la Boc inclusiv sloganul: << Nu sunt bani >> ", a transmis, luni, PSD. Social-democratii afirma ca "Guvernul Citu trebuie sa plece inainte de a intoarce Romania cu 10 ani in trecut"."E nevoie de un guvern care sa aiba solutii, nu scuze, care sa aduca prosperitate, nu austeritate", au mai tranmis social-democratii, inr-un mesaj intitulat "Guvernarea Citu - Iohannis, identica cu guvernarea pedelista Boc - Basescu".Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat recent ca in 14 iunie va fi depusa o motiune de cenzura.