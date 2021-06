PSD insista cu marirea alocatiilor la nivelul adoptat in 2020. "Citu si Orban fura peste 500 de lei din buzunarul fiecarui copil"

"Depunem saptamana aceasta in Parlament un proiect de lege care sa oblige guvernul cinic sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati. Ce ar mai fi de spus despre decizia celor de la putere de a anula majorarile la alocatiile pentru copii? Trist! ", au transmis social-democratii.Dupa ce majorarea alocatiilor s-a decis in Parlament, in 2020, guvernele liberale au decis cresterea treptata. Reprezentantii PSD critica deciziile liberalilor."Dupa ce Citu si Orban au promis inainte de alegeri ca vor esalona in 5 transe dublarea alocatiilor adoptata de PSD, acum anunta ca anuleaza doua dintre acestea.Spun ca nu au 2,1 miliarde de lei pentru copii, dar aloca prin PNRR 2,9 miliarde de lei pentru unul din sponsorii de partid Citu si Orban fura peste 500 de lei din buzunarul fiecarui copil intre 2 si 18 ani si peste 1.000 de lei de la cei sub doi ani sau cu dizabilitati.Pana in prezent, majoritatea PNL UDMR din Senat a adoptat, cu amendamente , Legea de aprobare a OUG 123/2020 prin care Guvernul Orban (cu Citu ministru al Finantelor) a esalonat dublarea alocatiilor", se mai arata in sursa citata.In comunicatul semnat de senatorul Gabriela Firea , social-democratii spun ca guvernul "fura de la copii.""Prin modificarile facute, Coalitia de guvernare a anulat acordarea transelor 3 si 4 din calendarul propus initial. Mai exact, nu se mai acorda transele de majorare prevazute pentru 1 iulie 2021 si pentru 1 ianuarie 2022, cu promisiunea ca toate transele ramase neacordate (3, 4 si 5) se vor aplica de la 1 iulie 2022.Proiectul aprobat deja de Senat se afla in dezbatere la comisia de Munca din Camera Deputatilor, din care fac si eu parte.Pe langa faptul ca nimeni nu mai poate avea incredere in acest Guvern, dupa ce tocmai a spus ca nu-si mai respecta promisiunile din campanie , chiar daca ar face asa cum spune acum, faptul ca in acest interval copiii nu vor beneficia de majorarile promise reprezinta un furt din banii ce li se cuveneau prin lege.Astfel, pentru a doua jumatate a acestui an, Citu fura 700 de milioane de lei, iar pentru prima jumatate a anului viitor mai fura inca 1,4 miliarde de lei.In total, Guvernul fura 2,1 miliarde de lei de la copii, respectiv cate 522 de lei de la fiecare copil de 2-18 ani si cate 1.044 lei de la cei sub doi ani sau cu dizabilitati.Argumentul invocat de Citu si Raluca Turcan e acelasi folosit si de Emil Boc cand a taiat pensiile si salariile in 2010: "Nu sunt bani"!In realitate, zic ca nu au bani pentru copii, dar au bani pentru clientela de partid.Ministrul Turcan tocmai a confirmat ca Guvernul Citu nu a prevazut in Buget banii pentru a doua transa de majorare a alocatiilor prevazuta in acest an de la 1 iulie.Acest lucru arata premeditarea furtului din buzunarul copiilor, inca de la finalul anului trecut (cand s-a modificat calendarul celor 5 transe in Senat).Ministrul Raluca Turcan minte cand sustine ca efortul bugetar din acest an ar fi de 2 miliarde lei. Acesta este efortul pentru tot intervalul pana la 1 iulie 2022!Pentru bugetul din acest an, efortul este 700 milioane lei, adica doar un sfert din suma alocata prin PNRR sponsorului PNL", potrivit sursei citate."Au mai aparut pareri... Nu as vrea sa comentez. Sunt convins ca vom ajunge la o solutie. PNL, si nu numai PNL, majoritatea acestei coalitii a hotarat o forma la Senat prin care cresterea alocatiilor s-a facut numai de la 1 ianuarie. Hai sa fim cinstiti, nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o crestere a alocatiilor in acest an daca vrem sa le crestem si la anul. Si ca atare, noi sustinem formula de crestere a alocatiilor care s-a facut la 1 ianuarie sa nu se mai faca de la 1 iulie, ci sa se faca de la anul", a spus Orban.Intrebat de jurnalisti daca sunt parlamentari USR PLUS sau UDMR care se opun acestei variante, Orban a raspuns: "Nu comentez, sa se exprime ei public".