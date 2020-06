PSD, mesaj catre PNL: "Nu mai furati! Acesta este cel mai bun program de relansare economica"

Ziare.

"Nu mai furati! Acesta este cel mai bun program de relansare economica in guvernarea liberala ce capuseaza bugetul tarii prin Unifarm-uri de partid . Se chinuie de trei luni sa incropeasca un plan de relansare economica si nu reusesc.Le ies in schimb toate tunurile cu masti si alte echipamente sanitare. E clar ca mintea nu le-a fost la salvarea tarii, au vrut doar sa-si umple buzunarele si au furat cat pentru zece vieti. E timpul sa se opreasca", a transmis, marti, PS.Social-democratii afirma ca "daca n-ar mai toca banii tarii pe contracte dubioase gen Unifarm, ar avea bani si de alocatii, si de pensii"."Guvernati, nu mai furati", au mai transmis social-democratii.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va prezenta miercuri programul pregatit pentru revigorarea economiei, iar la eveniment va participa si presedintele Klaus Iohannis Evenimentul de prezentare a Planului National de Investitii si Relansare Economica elaborat de Guvernul Romaniei va avea loc in gradina Clubului Diplomatic Bucuresti, de la ora 18.00.