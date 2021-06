PSD va depune saptamana viitoare motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu. Ciolacu: "Vom duce negocieri inclusiv cu parlamentari PNL"

"Macelul de la PNL s-a terminat? Bun. Ne ocupam de lucrurile serioase. Astazi am finalizat textul motiunii de cenzura la adresa celei mai dezastruoase guvernari din ultimii 30 de ani. E textul cu care vom pleca sa negociem cu alti parlamentari decat cei ai PSD si textul pe care il vom prezenta partenerilor sociali. Titlul motiunii este - Romania esuata, recordul fantastic al Guvernului Citu! In guvernarea de dreapta Romania traieste de o zi pe alta din imprumuturi de zeci de miliarde euro la dobanzi mari, cele mai mari din UE. Preturile s-au dublat , alimentele de baza au devenit un lux, iar benzina a ajuns la 6 lei pe litru. Fermierii nu si-au primit subventiile. NU se dau bani nici la stat, nici la privat. Acestea nu sunt lucruri fantastice, asa cum spune Guvernul Citu. Guvernul trebuie sa plece pentru ca vrea sa transforme pensia in ajutor de inmormantare. Singurul scop real in PNRR a fost sa incerce sa dospeasca miliarde euro pentru firmele de consultanta sau firmele de casa ale USR si PNL.Guvernul trebuie sa plece pentru ca a ratat total campania de vaccinare. Ne aflam pe locul 25 din 27 de tari europene, la persoane vaccinate cu prima doza. Acestea sunt motivele pentru care Guvernul Citu trebuie sa plece. Imediat dupa conferinta de presa voi avea o intalnire cu reprezentantii sindcatelor, iar in urmatoarele zile cu cei a patronatelor, IMM-urile, pentru ca motiunea de cenzura sa aiba o sustinere cat mai larga in societate. Consideram ca Romania nu poate fi un stat esuat", a afirmat Marcel Ciolacu, luni la finalul BPN al PSD.Intrebat daca PSD va negocia si cu parlamentari de la PNL, Ciolacu a raspuns: "Eu sper ca la sfarsitul acestei sesiuni sa scapam de acest Guvern. Vom duce negocieri cu toti cei dispusi sa voteze motiunea de cenzura, de la toate formatiunile politice. De aceea am finalizat textul motiunii. O depunem saptamana viitoare.Aceasta motiune va fi votata in aceasta sesiune. Ii anunt pe parlamentarii PSD ca, daca trece motiunea, va urma o sesiune extraordinara pentru numirea unui alt Guvern. E normal ca partidul care a castigat alegerile sa vina cu propunerea de prim-ministru. In acest moment e o decizie in PSD, domnul Alexandru Rafila este propunerea de premier . Poate fi si un guvern minoritar. Am exclus colaboarea cu PNL. Cred ca daca va trece motiunea, presedintele Romaniei va intra totusi in spiritul Constitutiei".