Reactii ale liderilor PSD la tensiunile din coalitia de guvernamant. Ciolacu: "A ajuns USR sa conduca Romania dupa bunul plac? Acum il vor iar pe Orban?"

"Acum vorbim de niste iresponsabili care au lasat Ministerul Sanatatii aproape o zi fara ministru in plina pandemie, pentru ca s-au suparat unii membri ai coalitiei", a declarat, miercuri seara, la Romania Tv, Marcel Ciolacu.Potrivit acestuia, "daca Iohannis ar fi respectat spiritul si legea Constitutiei, nu aveam de-a face cu asa ceva"."A creat aceasta coalitie cu pierzatori care nu au responsabilitate pentru vot, ca nu au castigat alegerile. (...) Va dati seama ce inseamna sa nu numesti un ministru la Sanatate? Cat de iresponsabili sa fii sa nu participi la sedinta de Guvern, sa iti iei jucariile si sa pleci? Nu a spus Barna sa nu fie Orban? Acum il vor iar pe Orban? A ajuns USR sa conduca Romania dupa bunul plac? Domnul Iohannis e responsabil, a vrut Guvernul sau, facand o strutocamila. Acum se vad efectele", a mai afirmat Ciolacu.Liderul PSD consider ca "actualul Parlament nu mai reprezinta votul romanilor"."Daca ne uitam la votul romanilor astazi, nu mai reprezinta structura Parlamentului ce au votat romanii in acest moment. Il anunt pe domnul Iohannis ca Parlamentul nu mai reprezinta dupa patru luni vointa romanilor. Sa intram la guvernare cu Turcan? Ne batem joc? E exclus. Sa faca anticipate, sa ne intoarcem la popor si sa lasam spiritul Constitutiei sa isi faca cursul. Nu poti sa intervii brutal in democratia unui stat", a mai afirmat liderul PSD.Aceasta a mai afirmat ca nu se poate sta "la santajul unui partid ".Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepresedinte PSD, a comentat la Antena3 demitarea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu . El a apreciat ca se stia ca aceasta coalitie de guvernare nu va rezista pana de Paste, si ca inlaturarea lui Voiculescu ar fi doar un preambul."Toata lumea spunea ca nu-i apuca Pastele impreuna. Si Voiculescu s-a impins. El nu a fost ministru, el venea doar sambata la minister . Doamna Moldovan semna tot, el nu avea drept de semnatura practic. Mai mult incurcau decat rezolvau", a comentat Tudose la Antena 3.Social-democratul merge mai departe si insinueaza ca Orban are sanse sa revina premier , "daca cei de USR-PLUS se vor tine pe picioare" si-l vor contesta pe Florin Citu "Ludovic Orban se pregateste. Si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Este opinia mea. Domnia sa se viseaza presedintele Romaniei. Daca cei de la USR-PLUS se tin pe picioare. Ca acum s-au lansat si ei cu: nu-l mai vrem pe asta (n.r. Citu). E greu sa dea inapoi. Doar ca maine presedintele ii va pune la colt un pic pe coji de nuca, sa-si revina, sa faca o renegociere. Dar va fi foarte greu", a comentat Tudose. Dupa revocarea lui Vlad Voiculescu, conducerile USR PLUS au transmis ca "demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , este o decizie unilaterala si imatura a premierului Florin Citu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coalitie functional"."Din acest moment, Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru", a fost mesajul USR PLUS.De asemenea, cele doua partide au cerut de urgenta o sedinta a Coalitiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Citu.Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Mionisterul Sanatatii,precizand ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea PNL pentru decizia prim-ministrului. De asemenea, Orban a precizat ca pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie. Orban a exclus varianta unui Guvern minoritar, dar si posibilitatea renegocierii ministerelor in coalitie.