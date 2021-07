PSD, noi acuzatii la adresa guvernului: "Drumul spre fericire trece prin pixul premierului Citu si e conditionat de votul pentru candidatul Citu la congres!"

Citu, promisiune in privinta fondurilor din PNRR

Benea a subliniat ca, astfel, presedintii de consilii judetene si primarii liberali vor fi conditionati de premierul Florin Citu sa voteze cu el pentru functia de presedinte al PNL."Vesti minunate pentru romani, dar indeosebi pentru primarii si presedintii de CJ-uri de la PNL: drumul spre fericire trece prin pixul premierului Citu si e conditionat de votul pentru candidatul Citu la congres ! Asta e logica rectificarii bugetare programate intamplator de Citu in a doua jumatate a lui august, cu fix o luna inainte de congresul PNL", a scris marti, pe Facebook , Dragos Benea.Eurodeputatul social-democrat l-a acuzat pe Florin Citu ca isi cumpara voturi cu banii publici."In declaratiile sale tot mai sforaitoare si mai deplasate, premierul se lauda ca nu imparte banii la partid , dar - in cel mai politicianist si, deopotriva, dubios mod cu putinta - candidatul Citu isi cumpara voturi la congres cu bani publici alocati, discretionar, de pixul prim-ministrului Citu!Acelasi Citu dadea asigurari ca lupta interna din PNL nu va afecta economia care, oricum, 'duduie': de curand, INS a anuntat ca salariul mediu net a scazut in luna mai cu aproximativ 70 lei, probabil din cauza faptului ca Romania a avut cea mai mare revenire economica din istorie, dupa cum triumfalist a decretat premierul. Iata un motiv in plus ca romanii sa fie fericiti: incepand cu luna mai, au mai putini bani in buzunare", a conchis Dragos Benea.Luni, 12 iulie, la intalnirea cu primarii de municipii , premierul a transmis ca rectificarea bugetara nu se va face la partid, pe criterii politice."As vrea sa asigur pe toata lumea ca aceasta guvernare este diferita, de aceea sunt astazi aici sa va asigur ca eu am nevoie de toti primarii si toti presedintii de consilii judetene pentru a dezvolta Romania", a declarat Florin Citu, la intalnirea cu Asociatia Municipiiilor din Romania.Premierul a apreciat ca banii din PNRR si restul fonurilor europene trebuie atrasi de toata lumea."Impreuna cu toti primarii dezvoltam Romania si vreau sa aud de domniile lor care sunt proiectele. La precedenta intalnire am ascultat doleantele primarilor, dar am avut si eu cateva doleante, in special in ceea ce priveste reforma in administratia locala, sa ne uitam la costurile cu cheltuielile de personal, sa ne uitam la alte cheltuieli, sa vedem cum putem sa imbunatatim lucrurile, dar bineinteles ei stiu foarte bine ca i-am sustinut anul trecut cand a fost vorba de acele alocari din impozitul pe venitul global de 64%, in continuare ii voi sustine si vom discuta cum putem sa impartim acesti bani. O sa fie o discutie aplicata", a declarat Florin Citu, inaintea sedintei.Intrebat daca exista un pericol ca unii dintre primari sa nu primeasca bani pentru proiectele aflate in derulare, premierul a raspuns: "Niciun pericol. Suntem aici sa dezvoltam Romania, nu anumite localitati".